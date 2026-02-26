10 10 0:00 / 1:12

בפרשת תצוה, לאחר הקמת המשכן כמקדש ארעי במדבר, אנו פוגשים את בגדי אהרון ובניו הכוהנים ואת כלי הקודש שבמשכן, מזבח הזהב להקטרת הקטורת והמנורה שהודלקה מדי יום. התורה מתארת בפרטי פרטים את תפקידם של הכוהנים, את לבושם ואת אופן עבודתם, אך מדגישה כי אין זו עבודה לעצמם, אלא שליחות למען עם ישראל. “וְשֵׁרֵת אֶת אֶחָיו” – הכהונה היא שירות ולא שלטון.