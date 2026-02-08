כיכר השבת
עכשיו נראה אתכם

המבחן של 'היום שאחרי': מה הקשר בין הר סיני לבין השריטה ברכב של השכן?

פרשת משפטים מגיעה מיד לאחר המעמד הנשגב של מתן תורה, וצוללת אל פרטי הדינים שבין אדם לחברו | מדוע התורה בוחרת לחבר בין ה'אש' של הר סיני לבין דיני ממונות ונזיקין? על היכולת לקחת את ה"רושם" הרוחני ולהפוך אותו ליושרה יומיומית

הר סיני והיום-יום (צילום: אילוסטרציה)

רק אתמול עוד עמדנו כולנו למרגלות הר סיני. זכינו לרגע של התעלות, למעמד נשגב שבו השמיים נגעו בארץ. והנה, בפרשת משפטים, התורה "מורידה" אותנו בבת אחת אל הקרקע. היא עוסקת בשור שנגח, בבור ברשות הרבים, בדיני הלוואות ובשומרים.

למראית עין, זהו מעבר חד מדי. מהכי גבוה אל ההכי נמוך. אבל רש"י הקדוש מלמד אותנו יסוד חשוב כבר בפתיחת הפרשה: "ואלה המשפטים – מוסיף על הראשונים". כלומר, גם הדינים הללו, שנראים כחוקים אזרחיים גרידא, מקורם באותו מעמד בהר סיני. יש כאן מסר עמוק עבור כל מי שמבקש לצמוח: הקדושה אינה נמדדת רק ברגעי השיא, אלא דווקא בדרך שבה אנחנו מתנהלים בתוך השגרה האפורה.

הרושם שנשאר בחוץ

בפרשת "ויצא" עמדנו על כך שיציאת הצדיק מן המקום עושה רושם. הסברנו אז שכל עוד הצדיק בעיר, כולם מושפעים ממנו באופן טבעי, אך המבחן האמיתי הוא הרושם שנותר כשהוא עוזב. כך גם בחינוך: המבחן האמיתי הוא לא הדרך שבה הילדים מתנהגים בבית כשיש עליהם השגחה, אלא כשהם יוצאים לבדם אל "החיים האמיתיים".

פרשת משפטים היא ה"יציאה" שלנו מהר סיני. כאן אנחנו נבחנים - האם האור הגדול שראינו בהר חדר אל תוך האישיות שלנו? האם הוא בא לידי ביטוי כשאנחנו נתקלים בחיכוך עם המציאות?

חסד שאינו תירוץ

לעיתים, דווקא אנשים שמחפשים רוחניות עלולים ליפול למלכודת מסוכנת של התנשאות על המציאות הפשוטה. בפרשת "וישלח" ראינו את ההבדל שבין המלאך גבריאל לבין שרו של עשיו. בעוד שגבריאל פונה אל יוסף התועה ומציע עזרה, שרו של עשיו מתחמק מלעזור ליעקב בתירוץ שהוא "עסוק" בשירה לפני הקב"ה.

התורה מלמדת אותנו שמי שמתחמק מלעזור לזולת או מחובותיו המוסריות בנימוק שהוא עסוק בעניינים שבקדושה, נוהג בדרכו של שרו של עשיו. הרוחניות האמיתית בפרשת משפטים אינה מסתתרת מאחורי "שירה לקב"ה", אלא מתבטאת בדיוק ביושרה ובהגינות כלפי האדם שמולנו.

יושרה ללא סתירות

בפרשת "ויגש" ראינו את התוכחה הקשה של יוסף לאחיו: "העוד אבי חי?". עומק התוכחה היה להראות להם את הסתירה הפנימית – איך הם טוענים לדאגה עמוקה לצער אביהם, בזמן שהם עצמם היו אלו שגרמו לו את הצער הגדול ביותר במכירת יוסף.

זוהי התוכחה שמציבה לנו פרשת משפטים. אדם לא יכול להחזיק בתדמית רוחנית גבוהה, ובמקביל להיכשל ביושרה בסיסית של בין אדם לחברו. המעשים שלנו חייבים להיות עקביים.

סיכום: קדושת היום-יום

אין קיצורי דרך. הדרך אל הקב"ה עוברת דרך השולחן הערוך של "המשפטים". אל תחפשו את הקדושה רק בעננים; חפשו אותה בפרטים הקטנים של החיים, ובמיוחד בדרך שבה אתם מתייחסים לבן/בת הזוג, לילדים, לשכן ולכל אחד שאתם פוגשים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפרשת השבוע:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר