ברוך שאמר המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת כי תשא • צפו מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת 'כי תשא' - סיפור חטא העגל | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מאור שרגא" באלעד • צפו בשיעור המלא (חרדים)