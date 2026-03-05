ברוך שאמרהמגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת כי תשא • צפומגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת 'כי תשא' - סיפור חטא העגל | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מאור שרגא" באלעד • צפו בשיעור המלא (חרדים)כהכיכר השבת | 15:45השיעור לפרשת כי תשא - סיפור חטא העגל - צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעדהשיעור לפרשת כי תשא - סיפור חטא העגל| צילום: צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד10100:00/1:08:16השיעור לפרשת כי תשא - סיפור חטא העגל (צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד)פרשת כי תשאהרב ברוך רוזנבלוםברוך שאמרחטא העגלהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:הרב רפאל זר בדבר תורה מחזק לפרשת כי תשא • צפוכיכר השבת|15:43צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת כי תשא • צפוכיכר השבת|15:34אריה ברונר שר ומדבר על פרשת כי תשא תשפ"ואריה ברונר|13:38 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:שברי לוחות ואזעקות // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00אריה ברונר שר ומדבר על פרשת תצוה תשפ"ואריה ברונר|26.02.26"לאן משה נעלם?" | הרבנית גילי בדבר תורה מחזק לפרשת תצווה • צפוהרבנית גילי|26.02.26
