ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם בשעה האחרונה הצהרה לתקשורת בה התייחס למבצע עם כלביא והשיקולים ההכרחיים לתקיפה באיראן.

נתניהו הוסיף, "כי יהיה מחיר לפעולת התקיפה באיראן, אנו פועלים גם אותו לצמצם"

דברי ראש הממשלה בסרטון שפורסם:

שלום לכם, אזרחי ישראל. אני רוצה לתת לכם עדכון יומי קצר וגם מענה לשאלות המרכזיות שאתם מפנים אליי. אני אשתדל לעשות את זה באופן יומיומי, לא מתחייב, אבל הכי תדיר שאפשר. אז קודם כל, השאלה הראשונה שמגיעה, למה עכשיו? אז זה לא עכשיו. זה בעצם הנחיה, דירקטיבה, שאני נתתי לצמרת הביטחונית לפני למעלה מחצי שנה, בנובמבר 2024.

אני מחזיק אותה כאן, הנחיה בעצם לחיסול תוכנית הגרעין האיראנית. ההנחיה הזאת באה זמן קצר אחרי חיסולו של נסראללה.

היה ברור לי, גם לאחרים, שעם חיסול, עם שבירת הציר האיראני, שזה היה בסיס אחד להשמדת ישראל, איראן תלך במהירות לתוכנית הגרעין שלה. זה בדיוק מה שהיא עשתה. היא רצה קדימה בצעדים ברורים, שאנחנו התרנו אותם להנשקה, כלומר ליצירת נשק, פצצות אטום ממש, לא רק חומר בקיע אלא הדבר החשוב וההכרחי של יצירת מערך נשק לאותו חומר בקיע, והיה צורך לפעול.

אני קבעתי את תאריך הביצוע לסוף אפריל 2025.

מסיבות שונות זה לא הצליח להיות בדיוק בתאריך הזה, והתאריך המדויק נקבע בהמלצת צה״ל, בהתייעצות שלי עם הרמטכ״ל ושר הביטחון.

תאריך היעד שנדחה

קבענו את זה ליום שקבענו. אז קודם כול זה לא בא במקרה, וזה לא בא מסיבות שוליות, זה בא מסיבה ברורה. כמו שאני אמרתי בדיון לצמרת הביטחונית, אמרתי שאם לאיראן יהיה נשק גרעיני, אנחנו פשוט לא נהיה פה, אנחנו לא נתקיים פה.

לכן זה היעד הראשון, זה לא היעד הבלעדי, כי במקביל הם גם קידמו את תוכנית הטילים הבליסטיים שלהם, ואחרי שפגענו בקצב הקידום, השיקום של המערכת הזאת בתקיפה שלנו באיראן, גם כאן הם באו לזרז את זה ולהביא למערך שייצר 300 טילים בליסטיים בחודש. זה אומר שתוך שלוש שנים זה עשרת אלפים טילים, ותוך שש שנים 20 אלף טילים. כל אחד, הוא חומר נפץ. אוטובוס מלא חומר נפץ שיורד על ערי ישראל. גם זה איום קיומי.

שני איומים קיומים שהחלטנו שאי אפשר לחכות יותר.

פשוט אין ברירה, אנחנו בשעה 12.

אז זו הסיבה, זה לא בא ברגע האחרון, זה בא בהכנות לפני הרגע האחרון. ואם מותר לי להגיד על בסיס אישי, אני רואה את האיום הזה כבר למעלה מ-40 שנה. ב-1982 אני כתבתי באחד מהספרים שהוצאתי זה שלוש שנים, רק שלוש שנים, אחרי הקמת משטר האייתולות, שהאיום הגדול ביותר על האנושות ועלינו, על המדינה שלנו, יהיה ממשטר הטרור של האייתולות, שיכול להצטייד בנשק גרעיני ולאיים עלינו ועל רבים אחרים.

המפגש הראשון עם רון דרמר

לפני 25 שנה, רון דרמר סיפר, כשהוא בא אליי ביום הראשון להצטרף לצוות שלי, הוא שאל מה האיום הגדול ביותר, מה הנושא הגדול ביותר שאני חושב שצריך להתמקד בו.

אמרתי, הסרת איום הגרעין האיראני, כי אם לא נטפל בו, לא נהיה כאן. לא הצלחתי בקדנציות שלי, במיוחד ב-2011-2012, רציתי להביא לתקיפה ישראלית פעמיים, לא יכולתי לגייס את הרוב. המצב הזה השתנה. אני חושב שהיום, ואני אומר את זה בברכה על השינוי שהתחולל בצמרת הביטחונית שלנו, כולם הבינו את הצורך.

היו גם ספקות, אנשים בהחלט שאלו היסוסים, הייתי אומר, לגבי שני דברים בעיקר. קודם כול, ביחס ליכולות שלנו, ושנית, ביחס למחיר שאנחנו נשלם. כי תמיד יש מחיר. אני תמיד אומר, אין מלחמות חינם. אין ארוחות חינם, אין מלחמות חינם. אז ביחס ליכולות שלנו,

השאלה הזאת עלתה משבוע לשבוע, מיום ליום, בעבודה מדהימה, מדהימה, אין לי מילה אחרת, של אגף המודיעין, של המוסד, של חיל האוויר, צה״ל. עבודה מדהימה, שאת התוצאות שלה אתם ראיתם אתמול או היום בבוקר, אם תרצו. זה דבר מדהים. אז זה הסיר את הספקות ביחס ליכולות. ביחס למחיר, אמרתי, יהיה מחיר, גם אותו אנחנו נערכים לצמצם בדרכים שונות שלא אפרט כאן, אבל חשוב לי לצמצם אותו בעזרתכם, אזרחי ישראל. אתם צריכים להבין, אל תהיו באופוריה.

צריך צניעות ואחריות

צריך, כפי שאמר בצדק האלוף לשעבר אמיר בר-עם, הוא אמר, צריך צניעות ואחריות. אז צניעות, משום שהמלחמה עדיין, או המאבק הזה עדיין לא הסתיים, והאחריות, פשוט לשמוע להוראות ולהיות לצד המרחבים המובטחים, כי אנחנו ואתם רוצים לצמצם את הפגיעה בנפש ככל שניתן. זה חלק מהניצחון.

עכשיו, הדבר השלישי, עלתה גם שאלה אחרת. היא קשורה לשאלה השנייה המרכזית שאתם שואלים, מה עם אמריקה? מה עם אמריקה? אמריקה משאירה אתכם לבד, אמריקה מתנגדת, אמריקה איתכם או לא. אז קודם כול, כשהשאלה הזאת עלתה בקבינט, בפורום המצומצם, אני אמרתי, אני מאוד מקווה שאמריקה לא תתנגד, אבל אין לנו ברירה. זה לא אפס או אחד. אנחנו, אם לא נקבל את התמיכה האמריקנית, אז לא נתקוף. אם לא נתקוף, אז זה 100% שאנחנו נמות, כי אחרת זה לא יסתדר.

ולכן, גם אם זה לא יהיה מושלם, צריך לעשות את זה כמוכחים לשנות את הכיוון של התחמשות איראן גם בנשק בליסטי וגם בנשק גרעיני, שזה אומר סוף ישראל.

התמיכה האמריקנית

ולכן, אבל אמרתי דבר כזה, התמיכה האמריקנית, או לפחות אי-ההתמקדות האמריקנית, זה דבר מאוד רצוי. ואמרתי, תשאירו את זה לי ולשר דרמר. אנחנו היינו איתם במגע, בהרבה מאוד שיחות, בהרבה מאוד, גם במפגשים, לא כולם ידועים. והדבר הזה הוא כמובן חשוב מאוד.

העמדה של אמריקה, אני משאיר לאמריקה. אנחנו עדכנו אותם מראש. הם ידעו על התקיפה. מה הם יעשו עכשיו? אני משאיר את זה לנשיא טראמפ. הוא מקבל את ההחלטות שלו באופן עצמאי, ואני לא מתכוון לדבר בשבילו. הוא עושה את זה בצורה מאוד משכנעת ומאוד תקיפה. הוא אמר, לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני, אסור שיהיה להם יכולת השערה. אני חושב שבזה הוא מיצה את המדיניות האמריקנית, את מימוש המדיניות הזאת. זה כמובן זכותה הבלעדית של ארצות הברית.

זכותנו הבלעדית

אני חייב להגיד לגבי זכות בלעדית שאני דיברתי עם מנהיגים, דיברתי עם ראש ממשלת הודו מודי, ידידי נרנדרה מודי, עם ידיד נוסף, קאנצלר גרמניה פרידריך מרץ, וגם עם מיודעינו שעזרו לנו בעבר נשיא צרפת מקרון וגם ראש ממשלת בריטניה סטארמר, ואני בהחלט שמעתי מכולם את אותו הדבר. הם מכירים בזכותנו להגנה עצמית, להגן על עצמנו מפני איומים קיומיים. כל אחד מבין את זה, הם מבינים את זה, ואני אשוחח כמובן גם עם אחרים, עם הנשיא פוטין וגם עם מנהיגים אחרים. אז קודם כול יש הכרה בזה. עכשיו נשאלת שאלה נוספת, כמה זמן זה יימשך? אני לא יכול כאן לומר, אני לא רוצה לומר, אבל אני אמרתי, זה יימשך ככל שיידרש כדי להרחיק ולהסיר את האיום ככל שנוכל, בזמן הדרוש. נשאלתי אבל מה יהיה עם קו״ם, מתקן התת-קרקעי הזה, זה מתחת להר, ומה יהיה עם אלמנטים אחרים? אני לא מפרט כאן. אני לא יכול לפרט ואני לא רוצה לפרט מה כל האפשרויות שלנו. אנחנו נדרשים לטפל במקסימום שאנחנו יכולים לטפל, הן בתוכנית הגרעין והן גם במטרות הייצור של הטילים הבליסטיים. אני רוצה להדגיש כאן דבר, אזרחי ישראל, שהוא לא מובן.

ברור שאנחנו מנסים לפגוע במשגרים ובטילים שנשלחים אלינו כרגע, אבל המטרה של המבצע היא קודם כול לטפל ביכולת הייצור של הטילים הבאים, של אלפי הטילים הבאים, עשרות אלפי הטילים הבאים, וכל אמצעי הייצור האלה הם מעל הקרקע. הם זמינים, ואנחנו מתכוונים לפגוע במירב של היכולת הזאת. זה לא פחות חשוב כיעד. ובכן, אנחנו עוסקים בדברים הללו. והשאלה האחרונה, לפחות ליום הזה, כן, מה עם מכת הנגד? יבואו מכות נגד? ואני אומר לכם, יבואו. צריך להבין, נכון, אנחנו פגענו, אני רוצה להגיד לכם, אנחנו פגענו פגיעה מדהימה, מכת פתיחה מאוד מוצלחת. אנחנו פגענו בחלק נכבד מהמטכ״ל האיראני, חלק נכבד ומוביל ממדעני הגרעין שמובילים את הפרויקטים של יצירת נשק גרעיני, ועשינו את זה, חיל אוויר ואמון עשו כאן עבודה הירואית ממש בזמן אמיתי.

אנחנו פועלים גם נגד הטאקה שלהם, זאת אומרת ההגנה האווירית שלהם. אנחנו השמדנו את נתאנז, את מפעל ההשערה הגדול ביותר שלהם, הכי גדול, ויש לנו עוד מטרות נוספות. אבל אחד הדברים שזה יצר זה כמובן הפתעה. אמרתי לנשיא טראמפ כשדיברנו, surprise is the essence of success. זאת אומרת, ההפתעה היא הגורם המרכזי של ההצלחה. ראינו את זה בביפרים, רואים את זה גם היום.

התקפה שעוד ילמדו

ההתקפה הזאת שביצענו היא אולי אחת ההתקפות היחידות מסוגה בהיסטוריה, בהיקף הרבה יותר גדול, עם עוצמת אש הרבה יותר גדולה מהביפרים, וגם את זה עוד ילמדו. זה יצר כמובן מצב של כאוס באיראן, כרגע מתארגנים לזה, אבל צריך להניח, ואתם צריכים להניח, אני מניח, שתהיה התקפה נגדנו. היא יכולה להיות התקפה, בהתקפות, בגלים קשות מאוד. ואני מבקש מכם שוב, כל אחד שיתרום לגבי עצמו, לגבי משפחתו, לגבי סביבתו, תתרמו את המקסימום כדי להיכנס למרחבים המוגנים. אנחנו נפעל גם בדרכים אחרות, אבל תעשו את זה, וביחד אנחנו יכולים להשיג פה מפנה היסטורי. ב-7 באוקטובר נראה היה שאנחנו עומדים בפני השמדה, בגלל הציר האיראני, בגלל הרצח המטורף הזה. אני אגב חושב שההצלחה בציר הזה גם תשפיע באופן חיובי, גם על עניין עזה והחטופים, אבל אנחנו מנסים לסלק כאן בעצם את הציר, ועשינו דברים נפלאים יחד. אנחנו הראינו את חזבאללה לברכיו, פגענו קשות בחמאס, ועוד היד נטויה עד להשלמת המשימה, ופגענו באיראן עצמה.

רמה אחרת

אבל מה שאנחנו עושים עכשיו זה ברמה אחרת לגמרי, אבל לגמרי, והיא יכולה לשנות את ההיסטוריה, לא רק להבטיח את עתידנו, אלא גם באמת להבטיח מזרח תיכון אחר. אני מתכוון בהמשך היום לדבר גם אל העם האיראני ישירות. אני חושב שיש פה הזדמנויות ענקיות. אני רק אומר לכם, אם נעבוד נכון, נעבוד יחד באחריות וכוחנו לחולל כאן מפנה בתולדות ישראל, בתולדות המדינה שלנו. אני מודה לכם על התמיכה, אני מודה לכם על שיתוף פעולה. אמרתי, ואני חוזר ואומר, יחד נעמוד, יחד נילחם, ובעזרת השם, יחד ננצח.