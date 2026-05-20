חבר הכנסת בועז ביסמוט הודיע כי בהנחיית ראש הממשלה מתחדש היום (רביעי) הדיון בחוק הגיוס, לאחר שבועות ארוכים של הפסקה. לדבריו, החידוש נעשה "מתוך כוונה אמיתית וכנה להשלים את חקיקת החוק".

נציג צה"ל בוועדה תא"ל שי טייב אמר: "בחציון הראשון של 2025 אנחנו עומדים על 1,860 מתגייסים חרדים. המספרים עולים בעקבות כך שיש יותר מסלולים מותאמים". עוד אמר כי "אנחנו עומדים על כ-32,000 משתמטים ועוד מעל 50,000 שבצווי 12 ועלולים להפוך בקרוב למשתמטים".

לדבריו, "קצב גיוס החרדים עולה, גם בגלל השפעת הסנקציות. חלק לא מבוטל מהאנשים מגיעים כי הם רוצים להסדיר את מעמדם או לאחר שנעצרו והבינו שאין להם ברירה. לצד העלייה במספר המתגייסים, נוצרות גם תופעות קשות מאוד של אי שיתוף פעולה. אנחנו נגיע בקרוב מאוד לאזור של 90-80 אלף משתמטים".

על החוסר בחיילים אמר טייב כי "אנחנו צריכים כ-12,000 חיילים, מתוכם כ-7,500 לוחמים, הארכת השירות ל-36 חודשים לא מספיקה כדי לסגור את הפער בחיילים ולוחמים".

בתוך כך, ישי כהן דיווח כי בכיר ביהדות התורה תקף הבוקר את נתניהו על עצם כינוס הוועדה הבוקר, כשלדבריו, "ראש הממשלה ממשיך לעשות צחוק מגדולי ישראל ומהציבור החרדי".

הבכיר הוסיף: "הוא (-נתניהו, י.ג) מורה לביסמוט לכנס ועדה - ואין אפילו נוסח של הצעת חוק על השולחן". עוד אמר הבכיר ביהדות התורה כי "אנחנו מבינים שנתניהו מאד רוצה בחירות בשביעי לאוקטובר".