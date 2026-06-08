ההסלמה הביטחונית החריגה מול איראן, והתחושה כי לראשונה מדובר באיום ישיר על כלל מדינת ישראל, מובילים רבים, ילדים ומבוגרים, לחוש דאגה, אי־שקט ולעיתים אף חרדה של ממש. בכללית, המעניקה שירותי רפואה בפריסה ארצית רחבה, מדווחים בימים האחרונים על עלייה ניכרת בפניות הנוגעות למצוקה רגשית, ומתייחסים לכך כאל תגובה טבעית, אך כזו שכדאי וניתן להתמודד איתה.

לדברי ד"ר יונתן גלזר, פסיכיאטר מומחה במרכז לבריאות הנפש רמת חן בכללית מחוז תל אביב, השלב הראשון הוא להבין כי תחושת חרדה איננה בעיה נפשית או סימן לחולשה, אלא תגובה אנושית וטבעית למצב של חוסר ודאות ואיום. "מי שמרגיש מועקה, מחשבות מטרידות, קושי להתרכז או עייפות יוצאת דופן, לא צריך לחשוש. אלו תגובות נורמליות לחלוטין למצב לא נורמלי", אומר ד"ר גלזר. לדבריו, עצם ההבנה שהתגובה לגיטימית, כבר מפחיתה את העומס הנפשי.

בכללית ממליצים לחזור ככל האפשר לשגרה, גם אם מדובר בשגרה מותאמת. שמירה על סדר יום ברור, הקפדה על זמני שינה ותזונה סדירה, תורמות באופן ישיר לתחושת היציבות והשליטה. בנוסף, חשוב לצמצם חשיפה מתמדת לחדשות ולמדיה, ולקבוע זמנים יזומים לבדוק את המצב, מבלי לשקוע בצריכה בלתי פוסקת של מידע מדאיג.

צוותי כללית מדגישים כי גם שיחה פשוטה עם בן משפחה או חבר קרוב יכולה להועיל מאוד. כאשר משתפים בתחושות, גם הדאגה מקבלת פרופורציה. עוד ממליצים לנצל את הכוח של הגוף, לצאת להליכה קצרה, להיחשף לאור יום, ואף לתרגל נשימות עמוקות או הרפיה. מדובר בכלים פשוטים, זמינים לכל אחד, שמסייעים באופן מוכח להוריד את רמות המתח.

במקרים שבהם תחושת החרדה אינה מרפה, פוגעת בתפקוד, או גורמת לבעיות שינה ממושכות, אין להמתין ואין ליטול תרופות הרגעה על דעת עצמכם. ד"ר גלזר מזכיר כי ניתן לפנות לרופא המשפחה לקבלת ייעוץ והכוונה, ובמידת הצורך, טיפול מקצועי מותאם, כולל שיחה עם גורם טיפולי בכללית.

"אנחנו חיים במציאות לא פשוטה, אבל אפשר ללמוד לנהל את החרדה ולחזור לתחושת שליטה. כללית כאן כדי ללוות את המטופלים גם בנפש, לא רק בגוף", מסכם ד"ר גלזר.