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בשידור חי: ראש הממשלה בנימין נתניהו נואם כעת בפני העצרת הכללית של האו"ם

ראש הממשלה נתניהו נואם הערב בפני העצרת הכללית השנתית של האו"ם | נאומו של נתניהו מתקיים ברקע בידוד היסטורי בו נמצאת ישראל בתקופה האחרונה, וברקע המלחמה האחרונה באיראן - שעשויה להתחדש בכל רגע | צפויות פרובוקציות בתחילת ובמהלך הנאום הכי מסוקר באו"ם | צפו בשידור החי ממליאת עצרת האו"ם בניו יורק (חדשות)

נתניהו, בעבר באו"ם | צילום: צילום: Avi Ohayon/GPO
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נתניהו הציג ביפר: "אתם יודעים מה זה? חיזבאללה בטוח יודע" | נאום ה"אין לנו ברירה"

ראש הממשלה נתניהו נואם הערב בפני העצרת הכללית השנתית של האו"ם | נאומו של נתניהו מתקיים ברקע בידוד היסטורי בו נמצאת ישראל בתקופה האחרונה, וברקע המלחמה האחרונה באיראן - שעשויה להתחדש בכל רגע | צפויות פרובוקציות בתחילת ובמהלך הנאום הכי מסוקר באו"ם | צפו בשידור החי ממליאת עצרת האו"ם בניו יורק (חדשות)

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נתניהו: "יום אחד, האזרחים האיראנים יהיו חופשיים, המשטר יפול וכולנו נחגוג את היום הזה"

ראש הממשלה נתניהו נואם הערב בפני העצרת הכללית השנתית של האו"ם | נאומו של נתניהו מתקיים ברקע בידוד היסטורי בו נמצאת ישראל בתקופה האחרונה, וברקע המלחמה האחרונה באיראן - שעשויה להתחדש בכל רגע | צפויות פרובוקציות בתחילת ובמהלך הנאום הכי מסוקר באו"ם | צפו בשידור החי ממליאת עצרת האו"ם בניו יורק (חדשות)

ישראל גראדווהל
21:39

בשידור חי: ראש הממשלה בנימין נתניהו נואם כעת בפני העצרת הכללית של האו"ם

ראש הממשלה נתניהו נואם הערב בפני העצרת הכללית השנתית של האו"ם | נאומו של נתניהו מתקיים ברקע בידוד היסטורי בו נמצאת ישראל בתקופה האחרונה, וברקע המלחמה האחרונה באיראן - שעשויה להתחדש בכל רגע | צפויות פרובוקציות בתחילת ובמהלך הנאום הכי מסוקר באו"ם | צפו בשידור החי ממליאת עצרת האו"ם בניו יורק (חדשות)

ישראל גראדווהל
21:38

בשידור חי: ראש הממשלה בנימין נתניהו נואם כעת בפני העצרת הכללית של האו"ם

ראש הממשלה נתניהו נואם הערב בפני העצרת הכללית השנתית של האו"ם | נאומו של נתניהו מתקיים ברקע בידוד היסטורי בו נמצאת ישראל בתקופה האחרונה, וברקע המלחמה האחרונה באיראן - שעשויה להתחדש בכל רגע | צפויות פרובוקציות בתחילת ובמהלך הנאום הכי מסוקר באו"ם | צפו בשידור החי ממליאת עצרת האו"ם בניו יורק (חדשות)

ישראל גראדווהל
21:31

בשידור חי: ראש הממשלה בנימין נתניהו נואם כעת בפני העצרת הכללית של האו"ם

ראש הממשלה נתניהו נואם הערב בפני העצרת הכללית השנתית של האו"ם | נאומו של נתניהו מתקיים ברקע בידוד היסטורי בו נמצאת ישראל בתקופה האחרונה, וברקע המלחמה האחרונה באיראן - שעשויה להתחדש בכל רגע | צפויות פרובוקציות בתחילת ובמהלך הנאום הכי מסוקר באו"ם | צפו בשידור החי ממליאת עצרת האו"ם בניו יורק (חדשות)

ישראל גראדווהל
21:29

בשידור חי: ראש הממשלה בנימין נתניהו נואם כעת בפני העצרת הכללית של האו"ם

ראש הממשלה נתניהו נואם הערב בפני העצרת הכללית השנתית של האו"ם | נאומו של נתניהו מתקיים ברקע בידוד היסטורי בו נמצאת ישראל בתקופה האחרונה, וברקע המלחמה האחרונה באיראן - שעשויה להתחדש בכל רגע | צפויות פרובוקציות בתחילת ובמהלך הנאום הכי מסוקר באו"ם | צפו בשידור החי ממליאת עצרת האו"ם בניו יורק (חדשות)

ישראל גראדווהל
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