ראש הממשלה נתניהו פתח את נאומו בעצרת האו"ם בתגובה לעשרות נציגים שיצאו מהאולם. "אם יש עוד פחדנים שרוצים לצאת מהאולם, הם מוזמנים לעשות זאת כעת" אמר נתניהו בפתיחת הנאום.

קובי אטינגר