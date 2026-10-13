פועל בן 31 נפצע בנפילה מגובה בצומת כפר חסידים - מצבו בינוני

מבזקים נוספים
ביזיון מזעזע ב'הר המנוחות'; קנאים השתוללו, ונלחמו באבלים בזמן שהנפטר בטנדר
סערה חסרת תקדים מטלטלת את הציבור החרדי: קבוצת קנאים קיצונית, הפועלת לחלוטין ללא שום גיבוי רבני או דייני, חוללה בחול המועד האחרון ביזיון מת שלא מתקבל על הדעת | השתלטו על חלקת הקבר במנהרות הר המנוחות, נשכבו בתוך הבור ומנעו במשך שעות ארוכות את קבורתו של חסיד סאטמר בן 63 שנפטר לאחר ייסורים קשים | בני המשפחה הזועקים מנפצים את השתיקה: "עשינו להם ממש כמו שעשה חושים בן דן לעשיו | כל הפרטים על האירוע המזעזע (חרדים)חיים רוזנבוים
חבלנים שללו חשד לרכב חשוד בשכונת מאה שערים בירושלים
חבלני מחוז ירושלים סיימו את בדיקת הרכב החשוד בשכונת מאה שערים בירושלים ושללו כל חשד. קודם לכן התקבל דיווח על רכב חשוד, שוטרים הגיעו למקום ואבטחו את הזירה עד לסיום הבדיקה.קובי רוזן
חובש איחוד הצלה הציל צעיר בן 21 מתגובה אלרגית חריפה בבית שמש
צוותי איחוד הצלה הצילו צעיר בן 21 שפיתח תגובה אלרגית מסכנת חיים ברחוב שדרות האמוראים בבית שמש. הצעיר, הרגיש לאגוזים, נחשף בטעות למאכל המכיל אגוזים. נהג האמבולנס אבי שק הזריק לו אפיפן (אדרנלין), מצבו התייצב והוא פונה לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן
גבר בן 39 פונה במצב בינוני לאחר שננשך על ידי כלב בדרום השרון
גבר בן 39 פונה לבית החולים מאיר במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית, לאחר שננשך על ידי כלב ביישוב במועצה האזורית דרום השרון. צוותי מד"א קיבלו את הדיווח בשעה 18:19 והעניקו לו טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
נתניהו, מאחוריך: טראמפ נשאל אם יתמוך במועמד בבחירות - זו התשובה המפתיעה שלו
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל במהלך שיחה עם עיתונאים מדוע לא תמך באף מועמד בבחירות שיתקיימו בישראל | עוד נשאל האם יתקוף את החות'ים - ומה הוא חושב על ביצועי הדוברת החדשה שלו אחרי מסיבת העיתונאים הראשונה שלה | על איראן: "נקבל החלטה בקרוב מאוד" (חדשות, בעולם)כיכר השבת
רכב חשוד בשכונת מאה שערים בירושלים - חבלנים בדרך
התקבל דיווח על רכב חשוד בשכונת מאה שערים בירושלים. שוטרי מחוז ירושלים הגיעו לזירה ופועלים לאבטחתה ולהרחקת אזרחים עד לסיום בדיקת הרכב על ידי חבלנים.קובי רוזן
גבר בן 46 נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון בקרית אתא
גבר בן 46 נפצע קשה היום בהתהפכות טרקטורון בקרית אתא. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים רמב"ם במצב קשה עם חבלת ראש.קובי רוזן
תשובה לשביעי באוקטובר: צה"ל מטמיע את "נץ" במערך החירום
צעד ענק במוכנות לחירום: צה"ל מטמיע את מערכת ״נץ״ המתקדמת ביותר מ-1,300 כיתות כוננות ברחבי הארץ • הפלטפורמה שפותחה ביחידת ״אלומות״ מחברת עשרות אלפי לוחמים, משטרה וכוחות ביטחון לתמונת מצב אחת בזמן אמת באמצעות AI • כל הפרטים (צבא)ב. ניסני