שר הביטחון ישראל כ"ץ הזהיר כי ישראל מזהה ניסיונות של אירן ושלוחיה לקדם פיגועים שישפיעו על תוצאות הבחירות בישראל. "כל מי שיתקוף אותנו, לפני הבחירות או אחריהן - ידו תיגדע והוא ישלם את המחיר הכבד ביותר" אמר כ"ץ.

כיכר השבת