הולך רגל בן 70 נפגע מאופנוע בבאר שבע - מצבו בינוני

אליעזר וינטר התייחס בכנס בוחרים באילת לפרישת דוידי בן ציון והגדיר את הקמפיין נגדו כ"בזוי ונמוך". "הקמפיין שירד לפסים אישיים - מי שעשה את זה שיתבייש", אמר. וינטר הצהיר: "אנחנו נלך עכשיו עד הסוף, אנחנו לא נכנעים בקרב".

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