באר שבע: הולך רגל בן 52 נפצע מאופנוע במצב בינוני

מבזקים נוספים
4 פצועים בביענה - אחד במצב קשה עם פציעות חודרות
ארבעה גברים נפצעו הערב (20:56) בביענה ופונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. בין הפצועים: גבר בן 56 במצב קשה, ושלושה כבני 30 במצב בינוני - כולם עם פציעות חודרות. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
אלפים נוהרים לציון מרן זצ"ל: "כמו הילולת הבבא סאלי"
13 שנים להסתלקותו של מרן הרב עובדיה זצ"ל: המוני עם ישראל ממלאים את בית העלמין בירושלים | העומסים הכבדים והאווירה המרטיטה במקום מזכירים את הילולת הבבא סאלי בנתיבות | "הנושא שהיה חשוב לאבא יותר מהכל - לימוד הלכה" (חרדים)קובי ישראל
תאונה בכביש 431: שתי נפגעות, אחת במצב בינוני
שתי נשים בנות 20 נפגעו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 431 מחלף ראשון לציון. אחת מהן נפצעה באורח בינוני והשנייה באורח קל. צוותי איחוד הצלה טיפלו בנפגעות בזירה ופינו אותן לבית החולים.קובי רוזן
בחירות תחת אש: נבדקת הארכה ליומיים הצבעה רצופים
ועדת הבחירות נערכת להארכת שעות הצבעה ואף יום נוסף במקרה של חירום • המשטרה מתרגלת תרחישי מלחמה ביום הבחירות | ההיערכות חסרת התקדים (פוליטי מדיני)יוני גבאי
הרמטכ"ל בטקס הזיכרון: "גיוס חרדים הוא מצווה – זכות וחובה"
הרמטכ"ל אייל זמיר בטקס התייחדות לחללי חטיבת הקומנדו: "חובה עלינו לחזק את ערך השירות בצה"ל ולהרחיב את השורות" • המסר החד: גיוס חרדים הוא צורך מבצעי, מוסרי וקיומי (חרדים)דניאל הרץ וב. ניסני
מעצר בזק: החשוד בפריצה לרכב ראש עיריית בני ברק נלכד
רכבו של ראש העירייה נפרץ ומתוכו נגנב טאבלט אישי • בעקבות תלונה דחופה שנפתחה אתמול, פתחו חוקרי ובלשי תחנת בני ברק-רמת גן במצוד מהיר • לפני זמן קצר נעצר החשוד – תושב העיר בן 25 – והועבר לחקירה (בארץ)קובי ישראל
במעמד האדיר; חסידי סאטמר החלו בלימוד הלכות שבת
בחצה"ק סאטמר נחגגה במעמד הוד מעמד 'מקדש השבת' ע״י חבורת 'זכרו הלכה', במהלכה סיימו הלומדים את חלק א׳ של שו"ע בשילוב מעמד התחלת הלכות שבת | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה, האדמו"ר מסאטמר שאף נשא את המשא המרכזי (חסידים)חיים רוזנבוים
הבחירות הראשונות: פקידים עברו דלת אחר דלת ו-87% הצביעו
פקידי משרד הפנים עברו משפחה אחר משפחה כדי לבנות את ספר הבוחרים הראשון • חצי מיליון אזרחים נרשמו והלכו לקלפיות | שיא הצבעה שלא נשבר עד היום (בארץ)קובי ישראל