באר שבע: הולך רגל בן 52 נפצע מאופנוע במצב בינוני

13 שנים להסתלקותו של מרן הרב עובדיה זצ"ל: המוני עם ישראל ממלאים את בית העלמין בירושלים | העומסים הכבדים והאווירה המרטיטה במקום מזכירים את הילולת הבבא סאלי בנתיבות | "הנושא שהיה חשוב לאבא יותר מהכל - לימוד הלכה" (חרדים)

קובי ישראל