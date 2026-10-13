הבחירות הראשונות: פקידים עברו דלת אחר דלת ו-87% הצביעו

מנהל מוזיאון הכנסת - צילום: דוברות הכנסת 10 10 0:00 / 0:34 מנהל מוזיאון הכנסת ( צילום: דוברות הכנסת )

שנת 1949. מדינת ישראל הצעירה קמה לתחייה מתוך האפר והמלחמה, כשמאות אלפי עולים חדשים זורמים אל הגבולות. אין תשתיות, אין מחשבים, אין מאגרי מידע ממוחשבים. מול האתגר העצום של כינון דמוקרטיה יש מאין, עמדה שאלה אחת גורלית שאינה סובלת דיחוי – איך בדיוק יודעים מי רשאי להצביע בקלפיות?

את התשובה המרתקת והדרמטית הזו חושף כעת ד"ר משה פוקסמן שע"ל, מנהל מוזיאון הכנסת, במחקר וגילויים מיוחדים מתוך ארכיוני המדינה. לדבריו, המשימה העצומה של בניית ספר הבוחרים הראשון נעשתה בדרך פרימיטיבית אך נחושה להפליא: פקידי משרד הפנים יצאו לשטח ועברו באופן אישי משפחה אחר משפחה, דלת אחר דלת, כדי לוודא שכל אזרח יקבל את זכותו הדמוקרטית הבסיסית. המאמץ הענק נשא פרי: למעלה מחצי מיליון אזרחים ישראלים נרשמו בספר הבוחרים ההיסטורי, והלכו בהמוניהם לקלפיות. התוצאה הייתה אחוז הצבעה פנומנלי ועוצר נשימה של 87% – שיא כל הזמנים בתולדות המדינה ששמור עד היום ומעיד על גודל ההתרגשות וההבנה הגורלית שליוותה את לידתה של הדמוקרטיה בישראל.

ההכנות לבחירות ( צילום: רועי ידובסקי )

מבחירות 1949 לבחירות 2026

הניגוד בין הבחירות הראשונות לבחירות הקרובות לכנסת ה-26 מדגיש את השינוי העצום שעברה המדינה. ב-27 באוקטובר ייצאו למעלה מ-7.3 מיליון בעלי זכות בחירה לקלפיות – גידול של פי 14 לעומת הבחירות הראשונות. מתוכם, כ-618,839 הם בעלי זכות בחירה חדשים שמלאו להם 18 מאז הבחירות הקודמות.

ברחבי הארץ יוצבו 12,018 קלפיות רגילות, לעומת מספר קטן בהרבה של קלפיות בבחירות הראשונות. עבור אזרחים שהתפנו מביתם עקב המצב הביטחוני נערכה התאמה מיוחדת: הם יוכלו להצביע בכל קלפי ברחבי הארץ שנקבעה כקלפי נגישה לבוחרים המוגבלים בניידות.

הבחירות לכנסת ה-26 רושמות אבן דרך משמעותית נוספת: הכנסת ה-25 תמלא את ימיה לראשונה מאז הכנסת ה-11 שסיימה את כהונתה ב-1988 – 38 שנים בהן אף כנסת לא השלימה את קדנציתה בשלמותה.

נתוני ההצבעה בבחירות לכנסת ה-25 ביישובים של מעל 50,000 תושבים מוכיחים את כוחו העצום של הציבור החרדי. העיר מודיעין עילית הובילה את הרשימה עם שיעור הצבעה מרשים של 82%, אחריה התייצבה ביתר עילית עם 81.3% אחוזי הצבעה, והעיר בני ברק רשמה נתון גבוה במיוחד של 76.5%.

מבצע הבחירות הנוכחי כולל גם היערכות חסרת תקדים בצה"ל. צה"ל נערך למבצע בחירות חסר תקדים במטרה להבטיח כי כלל המשרתים יוכלו לממש את זכותם להצביע, לראשונה תוך כדי חציית גבול ומציאות מבצעית מאתגרת. במהלך השבוע הקרוב ייפרסו כ-850 קלפיות בכלל היחידות ובכלל הגזרות המבצעיות – גידול של 150 קלפיות לעומת הבחירות הקודמות.

ההצבעה המוקדמת בצה"ל תחל ב-20 באוקטובר ותימשך לאורך 7 ימים עד ליום הבחירות הכללי. כ-75% מהקלפיות הן נייחות וכ-25% הן ניידות אשר יפעלו בהצבעה המוקדמת ויעברו בין מספר יחידות בהתאם ללוח זמנים שנקבע מראש.

במקביל, ועדת הבחירות המרכזית ציינה אבן דרך משמעותית בהיערכות לקראת יום הבחירות עם תחילתו של מבצע הדפסת פתקי ההצבעה. במסגרת המבצע חסר התקדים יודפסו כ-450 מיליון פתקים עבור כ-7.3 מיליון בעלי זכות בחירה. לכל רשימה המתמודדת לכנסת ה-26 יודפסו כ-11.5 מיליון עותקים.

מפעל "אורדע" בקריית גת, מפעל הדפוס הגדול בישראל, פועל במתכונת מתוגברת כדי לעמוד בלוחות הזמנים הקפדניים. בשל היקפי העבודה האדירים, עבודת הדפוס מתבצעת סביב השעון במתכונת של 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, עד יום הבחירות.

"הפתקים הללו מכאן ישונעו ל-12,018 קלפיות ברחבי הארץ", אמר השופט נעם סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, במהלך סיור במפעל. "יש לנו 7,336,553 בעלי זכות בחירה. הזמנו לפי מצוות החוק כמספר בעלי זכות בחירה, פלוס 30% שמחייב אותנו החוק, ועוד יותר כדי שנהיה ערוכים לחלוטין".