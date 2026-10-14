מבזקים נוספים
הלך הטמו | האיראנים מפרסמים: הספינה שהותקפה שוקעת - ואלפי חבילות מפוזרות במים
משמרות המהפכה פרסמו סרטונים של ספינה שהותקפה בלב ים והחלה לשקוע | בתיעוד האיראני ניתן לראות אלפי חבילות מפוזרות על פני המים (חדשות)כיכר השבת
המועמד הרפובליקני מזהיר את החסידים: "ישרפו את הישיבות"
הקלטות שחשף ה'ניו-יורק טיימס' מפגישה סגורה בברוקלין מגלות: ברוס בלייקמן הזהיר מנהיגים חסידיים מפני תרחיש של שריפת ישיבות ואלימות קשה • המועמד הרפובליקני תקף את המושלת הוקול ואת ראש העיר ממדאני – והזהיר מאירועים קשים ממהומות קראון הייטס • בסאטמר זועמים: "הפחדה פוליטית" (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
ילד בן 7 נפצע בינוני בהתהפכות טרקטורון בירושלים
ילד בן 7 נפצע במצב בינוני עם חבלת ראש בהתהפכות טרקטורון ברחוב אל בטן בירושלים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 16:16. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים הדסה עין כרם.קובי רוזן
צה"ל חושף: ארגוני צדקה מסווים פעלו עבור חמאס והחזית העממית | 5 נעצרו
כוחות הביטחון פשטו על משרדי 'אדאמיר' ברמאללה ו'האגודה האיסלאמית' ביטא • חמאס דרש 10,000 ש"ח למשאית והעביר כספים למחבלים | הפעולות הממוקדות (צבא וביטחון)דוד הכהן
4 פצועים קל בתאונה בין שני רכבים באשקלון
ארבעה אנשים נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב מנחם בגין פינת התעשיה באשקלון. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
גבר בן 60 נפצע בינוני באירוע אלימות בתל אביב
גבר כבן 60 פונה לבית החולים איכילוב במצב בינוני עם פציעות חודרות, לאחר אירוע אלימות ברחוב הנגב בתל אביב. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 14:11, וצוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
צה"ל ושב"כ חשפו שיתוף פעולה בין ארגוני צדקה לארגוני טרור
בפעולות ממוקדות ברמאללה ובביטא חשפו צה"ל ושב"כ שיתוף פעולה של ארגוני צדקה עם ארגוני טרור.ב. ניסני
שמחה בחצר הפוסק התימני | הגר"י רצאבי כובד בסנדקאות בברית לנינו
שמחת הברית לנין הגאון רבי יצחק רצאבי, גאב"ד 'פעולת צדיק', נכד לבנו הגאון רבי משה רצאבי | במעמד הברית כובד הגר"י בסנדקאות, ובהמשך הסב עם בני המשפחה לסעודת המצווה (חרדים)חיים רוזנבוים