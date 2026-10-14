ילד בן 7 נפצע במצב בינוני עם חבלת ראש בהתהפכות טרקטורון ברחוב אל בטן בירושלים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 16:16. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים הדסה עין כרם.

קובי רוזן