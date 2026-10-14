מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

"שלום רב, השעה 18:00, באולפן אריאל שרפר, עם סיכום יומי של מבזקי חדשות כיכר FM

דרעי זוכר את מרן

ביום בו מציינים שלוש-עשרה שנים לפטירת מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, יו"ר ש"ס אריה דרעי מספר בראיון מיוחד לאתר כיכר השבת על סודות ומהלכים משמעותיים מחדרו של גדול הדור. בראיון חושף דרעי רגעים קשים בהם נאלץ לוותר על הנהגת תנועת ש"ס ולהכריע לגבי המשך דרכה על פי השינויים במפה הפוליטית בהוראתו הישירה של מרן, ומדבר גם על התנאים הברורים של ש"ס להצטרפות לקואליציה הבאה ועל היועמשי"ת שלטענתו אחראית למעצרי העריקים שהתחדשו לאחרונה. הראיון המלא של יו"ר שס דרעי עם ישי כהן זמין כעת לצפיה באתר כיכר-השבת.

תקרית חריגה בעיר חרדית

ילד כבן עשר נפצע אנושות בפיצוץ בביתר עילית. נהג אמבולנס של איחוד הצלה העיד כי שמע קול פיצוץ עז, ירד מהרכב והבחין בילד מחוסר הכרה עם חבלות קשות בגופו. הנהג ביצע פעולות החייאה והילד פונה לבית חולים בירושלים במצב אנוש. נסיבות המקרה החריג נחקרות.

סיכול תא טרור פעיל

יחידת 'חץ יהודה' והשב"כ סיכלו מיליציית טרור בשם 'גדודי סיעיר' שפעלה בכפר סיעיר שבמרחב יהודה. נעצרו חמישה קטינים בני 15 החשודים בהקמת הקבוצה ובביצוע פעילויות חבלניות. בפעילות נוספת בכפר ערבי סמוך נתפסו אקדחים, תחמושת ועשרות אלפי שקלים ובוצעו מעצרים והחקירה נמשכת.

מארין לה פן והסיוע לאוקראינה

מארי לה פן, המועמדת המובילה לנשיאות צרפת, הודיעה שתפסיק את הסיוע הכספי לאוקראינה תוך שישה חודשים מכניסתה לתפקיד. לה פן תתנגד להצטרפות אוקראינה לאיחוד האירופי ותבחן מחדש את הסנקציות על רוסיה. היא מתחה ביקורת על העימות המתמשך בין אירופה למוסקבה והביע תקווה להפסקת האיבה למרות שבעיני צרפתים לא מעטים היא זו שמעוררת אותה בדבריה.

ככה לא נוהגים

תושב נתניה בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד שתקף באלימות קשה פקחית עירונית באוטובוס ציבורי.החשוד בתקיפה הסגיר עצמו בתום מרדף משטרתי והתקרית המלאה תועדה וזמינה לצפיה באתר כיכר.

אזהרה ליהודי ניו-יורק

הקלטות שחשף ה'ניו-יורק טיימס' מגלות כי המועמד הרפובליקני לתפקיד מושל ניו-יורק תומך היהודים ברוס בלייקמן הזהיר מנהיגים חסידיים מפני תרחיש של שריפת ישיבות ואלימות קשה. המועמד הרפובליקני בלייקמן תקף את המושלת המכהנת הוקול ואת ראש העיר ממדאני, והזהיר מאירועים קשים ומהומות קראון הייטס. בסאטמר טוענים כי מדובר ב "הפחדה פוליטית". סייג לחכמה שתיקה.

תחזית מזג האוויר:

מעונן חלקית עד בהיר. ממחר צפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות ובסוף השבוע יתכנו גשמים מקומיים ברוב האזורים.

עד כאן מבזקי חדשות כיכר FM להיום. המבזק הבא ישודר מחר בשעה 10:00 בבוקר. להשתמע."