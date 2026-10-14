מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 17:00

מבזקים נוספים
ילד בן 10 במצב אנוש בביתר עילית: נפגע מפיצוץ בשריפת פסולת
ילד כבן 10 נפצע באורח אנוש בעקבות פיצוץ עז שאירע במהלך שריפת פסולת ברחוב הרבי מנדבורנא בעיר ביתר עילית. כוחות חילוץ ורפואה רחבים זרמו למקום, והילד פונה לבית החולים תוך קבלת טיפול רפואי מציל חיים כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית קשה. לוחמי האש מתחנה אזורית יהודה פועלים בזירה להשתלטות על הבעירה (בארץ, חרדים)מישאל לוי
תיעוד קשה ואלים מהאוטובוס: מכה את הפקחית בעוצמה ובורח החוצה
תושב נתניה בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד שתקף באלימות קשה פקחית עירונית בתוך אוטובוס ציבורי בעת שמילאה את תפקידה • תיעוד מצלמות האבטחה חושף את רגעי התקרית האלימה • החשוד הסגיר את עצמו לאחר מצוד משטרתי (בארץ)קובי רוזן
לה פן מבטיחה להפסיק את הסיוע הצרפתי לאוקראינה אם תיבחר
מארין לה פן, המועמדת המובילה לנשיאות צרפת, הודיעה לעיתון פייננשל טיימס כי תפסיק את הסיוע הכספי לאוקראינה תוך שישה חודשים מכניסתה לתפקיד. לה פן הוסיפה שתתנגד להצטרפות אוקראינה לאיחוד האירופי ותבחן מחדש את הסנקציות על רוסיה. לטענתה, צרפת אינה יכולה להרשות לעצמה סיוע בהיקף כזה, והיא מתחה ביקורת על העימות האנרגטי בין אירופה למוסקבה.קובי אטינגר
סוכלה מיליציית טרור ביהודה - נעצרו 5 קטינים ונתפסו כלי נשק
יחידת 'חץ יהודה' והשב"כ סיכלו מיליציית טרור בשם 'גדודי סיעיר' שפעלה בכפר סיעיר שבמרחב יהודה. נעצרו חמישה קטינים בני 15 החשודים בהקמת הקבוצה ובביצוע פעילויות חבלניות, ביניהן תלישת דגלי ישראל, השלכת בקבוקי תבערה ויידוי אבנים לעבר כלי רכב ונקודות התיישבות, והצתת חורש בסמוך למקומות מיושבים. בפעילות נוספת בכפר בית אולא נתפסו אקדחים, תחמושת ועשרות אלפי שקלים, וחשוד נעצר. כמו כן נעצר חשוד שפרץ מחסומי משטרה וניגח ניידת במהלך מנוסתו.קובי רוזן
הלך הטמו | האיראנים מפרסמים: הספינה שהותקפה שוקעת - ואלפי חבילות מפוזרות במים
משמרות המהפכה פרסמו סרטונים של ספינה שהותקפה בלב ים והחלה לשקוע | בתיעוד האיראני ניתן לראות אלפי חבילות מפוזרות על פני המים (חדשות)כיכר השבת
המועמד הרפובליקני מזהיר את החסידים: "ישרפו את הישיבות"
הקלטות שחשף ה'ניו-יורק טיימס' מפגישה סגורה בברוקלין מגלות: ברוס בלייקמן הזהיר מנהיגים חסידיים מפני תרחיש של שריפת ישיבות ואלימות קשה • המועמד הרפובליקני תקף את המושלת הוקול ואת ראש העיר ממדאני – והזהיר מאירועים קשים ממהומות קראון הייטס • בסאטמר זועמים: "הפחדה פוליטית" (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
ילד בן 7 נפצע בינוני בהתהפכות טרקטורון בירושלים
ילד בן 7 נפצע במצב בינוני עם חבלת ראש בהתהפכות טרקטורון ברחוב אל בטן בירושלים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 16:16. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים הדסה עין כרם.קובי רוזן