נשיא אוקראינה זלנסקי פנה באזהרה חמורה לאילון מאסק בעקבות הגבלת שירותי סטארלינק: "זו טעות גדולה. אנשים ימותו". זלנסקי קרא להפעיל מחדש את האינטרנט הלווייני. סטארלינק הגבילה את השירות לעצמים שנעים במהירות של עד 70 קמ"ש, מה שפוגע ביכולות הכטב"מים ההתקפיים והיירוט האוקראיניים המסתמכים על השירות באופן בלעדי.

קובי אטינגר