מבזקים נוספים
צעיר בן 19 נפצע בינוני בהתהפכות רכב בירושלים
צעיר בן 19 נפצע במצב בינוני עם חבלות בראש ובחזה, לאחר שרכבו התהפך בשדרות שמואל מאיר בירושלים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 21:06. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים הדסה עין כרם.קובי רוזן
4 נפגעים בתאונת דרכים בכביש 31 סמוך ללהבים
תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה בכביש 31 סמוך ללהבים. צוותי מד"א מפנים לבית החולים סורוקה 4 נפגעים: גבר כבן 40 במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים, צעירה בת 23 במצב בינוני עם חבלת בטן, ושני נפגעים קל. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 20:59.קובי רוזן
גבר בן 30 נפצע קל בתאונה בין שני רכבים בבית שמש
גבר כבן 30 נפצע באורח קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב אליהו הנביא בבית שמש. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן פונה באמבולנס לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן
שני פצועים בתאונה עצמית בשדרות שמואל מאיר בירושלים
שני גברים נפצעו בתאונת דרכים עצמית בשדרות שמואל מאיר בירושלים, בה רכב התהפך. גבר כבן 30 נפצע באורח בינוני עד קשה וגבר נוסף נפצע באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי בזירה ושניהם פונו לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן
זלנסקי למאסק: הגבלת סטארלינק היא טעות גדולה - אנשים ימותו
נשיא אוקראינה זלנסקי פנה באזהרה חמורה לאילון מאסק בעקבות הגבלת שירותי סטארלינק: "זו טעות גדולה. אנשים ימותו". זלנסקי קרא להפעיל מחדש את האינטרנט הלווייני. סטארלינק הגבילה את השירות לעצמים שנעים במהירות של עד 70 קמ"ש, מה שפוגע ביכולות הכטב"מים ההתקפיים והיירוט האוקראיניים המסתמכים על השירות באופן בלעדי.קובי אטינגר
המשטרה עצרה שני חשודים בדקירת שני קטינים ברחובות
שוטרי תחנת רחובות איתרו ועצרו שני חשודים במעורבות באירוע האלימות שבו נדקרו שני קטינים ונפצעו באורח בינוני. הרקע לאירוע פלילי וצפויים מעצרים נוספים.קובי רוזן
שני נערים בני 15 נפצעו קל בתאונה בין רכב לאופניים חשמליים בגן יבנה
שני רוכבי אופניים חשמליים בני 15 נפצעו באורח קל בתאונת דרכים עם רכב ברחוב דרך קנדה בגן יבנה. צוותי איחוד הצלה העניקו לשניהם טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
גבר נדקר ונפצע בינוני בגינת לוינסקי בתל אביב, חשוד נעצר
גבר נפצע באורח בינוני מדקירה בגינת לוינסקי בתל אביב. הפצוע מסר לשוטרים כי הותקף על ידי חשוד שגנב ממנו אלפי שקלים וטלפון נייד. שוטרי תחנת שר"ת תפסו את החשוד, תושב לוד בן 34, ועצרו אותו. בסמוך לזירה נתפסה סכין שלפי החשד שימשה לביצוע הדקירה. החשוד הועבר לחקירה.קובי רוזן