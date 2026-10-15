נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מעריך כי העימות הצבאי מול טהרן מתקרב לסיומה • בנאום שנשא בעצרת בחירות חשף את היקף הפגיעה בשרשרת הפיקוד: "חיסלנו את הדרג הראשון והשני, גם השלישי חצי חוסל" • והזהיר מפני התגרענות איראנית: "אם היה להם נשק גרעיני, הם היו משתמשים בו תוך 24 שעות" (בעולם)

יוסי נכטיגל