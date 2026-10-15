אישה ו-2 פעוטות נפצעו בתאונה בכביש 31 סמוך למחלף מיתר

שגריר ישראל בהולנד מסר כי קומץ אוהדים ישראלים לא הורשו להיכנס למשחק של הפועל באר שבע בהולנד בטענה של "סיכונים ביטחוניים". לעומתם, אוהדים שהניפו שלטים בעברית עם הכיתוב "קדימה חמאס" הורשו להיכנס ללא הפרעה. השגריר הדגיש כי חמאס מוגדרת בהולנד כארגון טרור, והיא אחראית למעשי הזוועה ב-7 באוקטובר.

קובי אטינגר