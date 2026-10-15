נער כבן 14 שרכב על קורקינט חשמלי נפצע באורח בינוני בתאונה עם מעורבות אוטובוס ברחוב הפלמ"ח באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה והוא פונה לבית החולים במצב בינוני.

קובי רוזן