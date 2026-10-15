צעיר בן 20 נפצע קשה בתאונת אופנוע בבאר שבע

מבזקים נוספים
נער בן 13 נפצע בינוני בתאונת אופניים עצמית בירושלים
נער בן 13 נפצע באורח בינוני בתאונת אופניים עצמית בשדרות הרצל בירושלים. לפי דיווח צוותי איחוד הצלה, הנער החליק במהלך הרכיבה ונחבל בראשו ובגפיו. הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני בזירה ופונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים שערי צדק במצב בינוני.קובי רוזן
נער בן 16 נפגע מרכב שנמלט ליד ישוב עטרת
נער כבן 16 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מרכב שנמלט בסמוך לישוב עטרת. חובשי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה בשל חבלות בראשו ובגפיים, והוא פונה לבית החולים. צה"ל פרסם דוברות על החשוד שפגע ונמלט מהמקום.קובי רוזן
שוגר מיירט לעבר מטרת שווא במרחב פעילות צה"ל בדרום לבנון
לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרת שווא במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. לא הופעלו התרעות על פי המדיניות.ב. ניסני
צה"ל: האירוע בעטרת אינו פיגוע - הנהג נחקר
צה"ל הודיע כי לאחר תחקור ראשוני של האירוע במרחב עטרת שבחטיבת בנימין, עולה שלא מדובר בפיגוע. הנהג הועבר לידי כוחות הביטחון ושוטרי מחוז ש"י פתחו בחקירת נסיבות התאונה.ב. ניסני
שני הולכי רגל נפצעו בינוני עד קשה בתאונה בירושלים
שני הולכי רגל, גבר ואישה כבני 50, נפצעו בינוני עד קשה לאחר שנפגעו מרכב בדרך חברון בירושלים. שניהם סבלו מחבלות בראש ובפלג גופם העליון. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול ראשוני בזירה, ולאחר מכן הם פונו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן
נער בן 14 נפצע בינוני בתאונה בין אוטובוס לקורקינט באשדוד
נער כבן 14 שרכב על קורקינט חשמלי נפצע באורח בינוני בתאונה עם מעורבות אוטובוס ברחוב הפלמ"ח באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה והוא פונה לבית החולים במצב בינוני.קובי רוזן
חשד לפצוע בפיגוע דריסה באזור עטרת שבבנימין
דיווח על חשד לפצוע בפיגוע דריסה באזור עטרת שבבנימין. כוחות ביטחון הגיעו למקום.כיכר השבת
חשד לפיגוע דריסה באזור עטרת בבנימין - פצוע קל
דיווח על חשד לפיגוע דריסה באזור עטרת שבבנימין. לפי הדיווח הראשוני, מצבו של הפצוע קל והמחבל נמלט מהמקום.כיכר השבת