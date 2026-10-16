צה"ל חיסל מפקד חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ומחבל מגא"פ

צה"ל מסר היום כי חיסל בתקיפה בצפון רצועת עזה את מחמד מחמד עבד אלחאלק חלה, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. על פי הנמסר, המחבל פשט לשטח מדינת ישראל במהלך טבח 7 באוקטובר.

במסגרת תפקידו, שימש המחבל כמפקד במטה ייצור אמצעי הלחימה בזרוע הצבאית של חמאס. על פי דובר צה"ל, חלה סייע בייצור אמצעי לחימה שונים וקידם את ההתעצמות הצבאית של ארגון הטרור ברחבי רצועת עזה.

בתקיפה נוספת אתמול, תקף צה"ל במרחב ח'אן יונס שבדרום רצועת עזה וחיסל את אחמד גברין תופיק דלחאן, מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור גא"פ.

על פי ההודעה, בעת האחרונה קידמו המחבלים מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל וניסו לשקם את יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו מהאוויר להסרת האיום.

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מדובר צה"ל הבהיר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

הפעולות הממוקדות מתבצעות על רקע מאמצי צה"ל להסיר איומים מיידיים מרצועת עזה ולמנוע את שיקום יכולות הטרור של ארגוני הטרור, תוך שמירה על הסכמי הפסקת האש.