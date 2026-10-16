נעצרו שלושה חשודים ברצח ביער לביא

מבזקים נוספים
צה"ל חיסל מפקד ייצור נשק של חמאס שהשתתף בפשיטה ב-7 באוקטובר
צה"ל חיסל בתקיפת כטב"ם בצפון עיר עזה את מחמד ח'לה, שהיה מפקד במטה ייצור הנשק של חמאס ופשט לשטח העוטף ב-7 באוקטובר. גולשים עזתיים האשימו משתפי פעולה במסירת מידע שהוביל לחיסולו.קובי אטינגר
טראמפ על תוכניות תקיפה באיראן: לא נשתמש בנשק גרעיני
רשת CNN דיווחה כי צבא ארה"ב הכין תוכניות תקיפה חדשות לפגיעה בתשתיות אנרגיה וגרעין באיראן באמצעות MOAB - "אם כל הפצצות". הרשת ציינה כי האפקטיביות של הפצצה בתקיפת אתרי גרעין תת-קרקעיים כמו זה שבהר המכוש באיראן מוטלת בספק. טראמפ הגיב לדיווחים: "לא הייתי משתמש בנשק גרעיני נגד איראן. אנחנו לא צריכים את זה. 'אם כל הפצצות' היא לא פצצה גרעינית. היא כמו פצצה גרעינית קטנה."קובי אטינגר
אוקראינה כמעט ללא טילי יירוט למערכות פטריוט
לפי הוושינגטון פוסט, מלאי טילי היירוט של מערכות הפטריוט באוקראינה עומד להיגמר על רקע התגברות התקיפות הרוסיות. גורם אוקראיני מסר כי ב-7 באוקטובר נותרו בידי אוקראינה עשרה טילי יירוט בלבד, ומאז נעשה שימוש ברובם. מקור נוסף מסר כי המלאי אזל לחלוטין.קובי אטינגר
גבר במצב אנוש לאחר נפילה מגובה במרכז מסחרי בחולון
גבר בן 54 נפצע באורח אנוש הבוקר (09:06) לאחר שנפל מגובה במרכז מסחרי בחולון. צוותי מד"א מבצעים פעולות החייאה ומעניקים טיפול רפואי בשל פגיעה רב מערכתית. הוא מפונה לבית החולים וולפסון.קובי רוזן
ליברמן קורא לגוש המשרתים להתמקד בניצחון ולהגיע לשיעור הצבעה של 76%
אביגדור ליברמן פנה לחברי גוש המשרתים וקרא להם להפסיק לדבר על סיבוב נוסף ולהתחיל לתכנן את הניצחון. לדבריו, הניצחון תלוי בשיעור ההצבעה: "אם נגיע ל-76% ומעלה, ננצח ובגדול". ליברמן קרא לציבור להצביע לאחת מארבע המפלגות בגוש הציוני ולשקול "על מי אתם סומכים שלא יתהפך יום אחרי הבחירות ועל מי אתם סומכים שלא ישב עם ביבי, המפלגות החרדיות והמפלגות הערביות".כיכר השבת
העתיר שעות ארוכות; הרבי מאמשינוב פקד את הציון של חותנו זצ"ל בבני ברק
לרגל הילולת חותנו האדמו"ר מלובלין זצ"ל, פקד חתנו האדמו"ר מאמשינוב את הציון הקדוש בבית העלמין בבני ברק, שם העתיר לישועת הכלל והפרט במשך שעה ארוכה (חסידים)חיים רוזנבוים
מחיפה ועד זכרון מאיר; כך ציינו בסערט ויז'ניץ את הילולת ה'מקור ברוך'
לרגל הילולת זקינו, האדמו"ר בעל ה'מקור ברוך' זי"ע, ערך נכדו, האדמו"ר מסערט ויז'ניץ את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול בחיפה | בטיש השתתפו הגה"צ אב"ד ויז'ניץ, הגה"צ אב"ד מאקווא, לצד עוד רבנים רמי מעלה | למחרת, פקד האדמו"ר את הציון הקדוש באוהל בית ויז'ניץ בבית העלמין זכרון מאיר בבני ברק (חסידים)חיים רוזנבוים
הסוקר טוען: "גוש הימין ינצח בבחירות עם 61-64 מנדטים" | כמה יקבלו החרדים?
הסוקר והפרשן הפוליטי מפרסם ניתוח מקיף שבועיים לפני הבחירות • טוען כי הסקרים מטים את התמונה לטובת 'ישר' | "400,000 מצביעי ליכוד לא נעלמו - המשקיפים של השמאל יפגשו אותם בקלפיות" (פוליטי)יוני גבאי