טראמפ על תוכניות תקיפה באיראן: לא נשתמש בנשק גרעיני

אביגדור ליברמן פנה לחברי גוש המשרתים וקרא להם להפסיק לדבר על סיבוב נוסף ולהתחיל לתכנן את הניצחון. לדבריו, הניצחון תלוי בשיעור ההצבעה: "אם נגיע ל-76% ומעלה, ננצח ובגדול". ליברמן קרא לציבור להצביע לאחת מארבע המפלגות בגוש הציוני ולשקול "על מי אתם סומכים שלא יתהפך יום אחרי הבחירות ועל מי אתם סומכים שלא ישב עם ביבי, המפלגות החרדיות והמפלגות הערביות".

כיכר השבת