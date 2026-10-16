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המשטרה בהודעה חריגה: "סריקות אחר חשוד, ככל הנראה חמוש"

כוחות משטרה ומג"ב מבצעים סריקות במטע זיתים • החשוד לבש מדי צה"ל עם רעלה | הציבור מתבקש לגלות עירנות (בארץ)

כה
כיכר השבת
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ניידת משטרה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

כוחות , לוחמי מג"ב ומתנדבי כיתות הכוננות מבצעים הבוקר (שישי) סריקות נרחבות במטע זיתים באזור כפר קרע, בעקבות דיווח שהתקבל על אדם חשוד שעל פי החשד ייתכן שהוא חמוש.

על פי ההודעה החריגה שפרסמה המשטרה בסביבות השעה 10:30, הסריקות מתבצעות בסיוע היחידה האווירית של משטרת ישראל. לפי הדיווח, החשוד לבש מדי צה"ל עם רעלה.

במשטרה מסרו כי בעקבות הדיווח שהתקבל, פועלים כוחות משטרה, לוחמי מג"ב ומתנדבי כיתות הכוננות במקום ומבצעים סריקות נרחבות באזור. הסריקות כוללות גם סריקות אוויריות באמצעות היחידה האווירית של משטרת ישראל.

הציבור מתבקש לגלות עירנות ולדווח למשטרה על כל אדם חשוד, ולעקוב אחר ההודעות הרשמיות של המשטרה.

זהו אירוע חריג בו המשטרה פרסמה הודעה פומבית על סריקות מתמשכות, תוך שהיא מפרטת את תיאור החשוד ומבקשת מהציבור להיות ערני. הסריקות נמשכות בשעות אלו.

עדכון - 11:00: מפרטים חדשים עולה כי החשוד נצפה ישן במטע זיתים, רעול פנים ולבוש במדי צה"ל. החשוד נמלט רגלית, והשב"כ הצטרף לסריקות והחיפושים אחריו.
משטרהמג"בחשודכיתות כוננותכפר קרעמשטרת ישראל

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