צה"ל חיסל מפקד חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ומחבל מגא"פ

הסוקר והפרשן הפוליטי מפרסם ניתוח מקיף שבועיים לפני הבחירות • טוען כי הסקרים מטים את התמונה לטובת 'ישר' | "400,000 מצביעי ליכוד לא נעלמו - המשקיפים של השמאל יפגשו אותם בקלפיות" (פוליטי)

יוני גבאי