מבזקים נוספים
גבר בן 49 נפצע בינוני מפציעות חודרות בעפולה
גבר בן 49 נפצע הערב (20:44) ברחוב ירושלים בעפולה ממה שמתואר כ"פציעות חודרות". צוותי מד"א במרחב גלבוע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים העמק במצב בינוני.קובי רוזן
סקר חדש: הבשורה הרעה לגוש נתניהו - שישה ימים לפני הבחירות
סקר חדשות 13 מצביע על יתרון לגוש האופוזיציה עם 52 מנדטים, לעומת 49 בלבד לגוש הקואליציה בראשות בנימין נתניהו | מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר יורדת מתחת לאחוז החסימה, לאחר שבסקר הקודם של הערוץ זכתה לארבעה מנדטים (בארץ)משה בשן
חסר תקדים: שוטרים צבאיים הפילו בפח בחור ישיבה - ועצרו אותו כשיצא מהבית
שוטרי המשטרה הצבאית התקשרו לבן ישיבה והודיעו על משלוח בכניסה. עצרו אותו מיד בירידתו מהבית | מעצר חסר תקדים - לראשונה בתוך שכונה חרדית (חרדים)קובי ישראל
חסר תקדים: שוטרים צבאיים הפילו בפח בחור ישיבה - ועצרו אותו כיצא מהבית
שוטרי המשטרה הצבאית התקשרו לבן ישיבה והודיעו על משלוח בכניסה. עצרו אותו מיד בירידתו מהבית | מעצר חסר תקדים - לראשונה בתוך שכונה חרדית (חרדים)קובי ישראל
היועמ"שית לבג"ץ: 110 אלף משתמטים מצה"ל והמדינה לא אוכפת כנדרש
היועצת המשפטית לממשלה מסרה לבית המשפט העליון כי ישנם כבר 110 אלף משתמטים מצה"ל. לדבריה, המדינה אינה אוכפת כנדרש, ולכן על בית המשפט לשקול מתן הוראות שיגרמו לשלילת הטבות כלכליות נוספות למשתמטים.כיכר השבת
חיל האוויר ביצע השבוע גיחה עד גבול איראן
חיל האוויר הישראלי ביצע השבוע גיחה שהגיעה עד גבול איראן.כיכר השבת
היועמ"ש: 110 אלף חבי גיוס מפרים את החוק בהשתמטות מצה"ל
היועצת המשפטית לממשלה מסרה בעדכון לבג"ץ כי ההשתמטות מצה"ל רחבת היקף ועלתה ל-110 אלף חבי גיוס המפרים את החוק. לדבריה, המדינה אינה ממצה את כלי האכיפה. היועמ"ש הציעה כי בית המשפט ישקול מתן הוראות אופרטיביות נוספות לשלילת הטבות כלכליות ממשתמטים כדי להיאבק בתופעה.קובי אטינגר
וינטר לא יפרוש מהקואליציה: "אנחנו בימין, אבל לא יהיה צ'ק פתוח"
חבר הכנסת אלי וינטר הודיע כי לא יפרוש מהקואליציה, כצפוי. "אנחנו במחנה הימין, אבל לא יהיה פה צ'ק פתוח" אמר.כיכר השבת