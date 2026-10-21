סקר חדש: הבשורה הרעה לגוש נתניהו - שישה ימים לפני הבחירות

מבזקים נוספים
גבר בן 49 נפצע בינוני מפציעות חודרות בעפולה
גבר בן 49 נפצע הערב (20:44) ברחוב ירושלים בעפולה ממה שמתואר כ"פציעות חודרות". צוותי מד"א במרחב גלבוע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים העמק במצב בינוני.קובי רוזן
חסר תקדים: שוטרים צבאיים הפילו בפח בחור ישיבה - ועצרו אותו כשיצא מהבית
שוטרי המשטרה הצבאית התקשרו לבן ישיבה והודיעו על משלוח בכניסה. עצרו אותו מיד בירידתו מהבית | מעצר חסר תקדים - לראשונה בתוך שכונה חרדית (חרדים)קובי ישראל
חסר תקדים: שוטרים צבאיים הפילו בפח בחור ישיבה - ועצרו אותו כיצא מהבית
שוטרי המשטרה הצבאית התקשרו לבן ישיבה והודיעו על משלוח בכניסה. עצרו אותו מיד בירידתו מהבית | מעצר חסר תקדים - לראשונה בתוך שכונה חרדית (חרדים)קובי ישראל
היועמ"שית לבג"ץ: 110 אלף משתמטים מצה"ל והמדינה לא אוכפת כנדרש
היועצת המשפטית לממשלה מסרה לבית המשפט העליון כי ישנם כבר 110 אלף משתמטים מצה"ל. לדבריה, המדינה אינה אוכפת כנדרש, ולכן על בית המשפט לשקול מתן הוראות שיגרמו לשלילת הטבות כלכליות נוספות למשתמטים.כיכר השבת
חיל האוויר ביצע השבוע גיחה עד גבול איראן
חיל האוויר הישראלי ביצע השבוע גיחה שהגיעה עד גבול איראן.כיכר השבת
היועמ"ש: 110 אלף חבי גיוס מפרים את החוק בהשתמטות מצה"ל
היועצת המשפטית לממשלה מסרה בעדכון לבג"ץ כי ההשתמטות מצה"ל רחבת היקף ועלתה ל-110 אלף חבי גיוס המפרים את החוק. לדבריה, המדינה אינה ממצה את כלי האכיפה. היועמ"ש הציעה כי בית המשפט ישקול מתן הוראות אופרטיביות נוספות לשלילת הטבות כלכליות ממשתמטים כדי להיאבק בתופעה.קובי אטינגר
32 פעילים זרים וישראלים שוחררו בתנאי הרחקה לאחר מסיק זיתים לא מאושר ליד ביתר עילית
עשרות פעילים זרים וישראלים עוכבו היום על ידי כוחות צה"ל, מג"ב ומשטרת יו"ש לאחר שהגיעו למסוק זיתים ללא תיאום בשטח חקלאי שלא אושר, בסמוך לגדר העיר ביתר עילית. בתום חקירה משותפת של המשטרה עם משרד החוץ וגופי הביטחון, 32 פעילים נחקרו ושוחררו בתנאי הרחקה. ארבעה פעילים זרים נוספים נותרו במעצר לאחר שנוטרה פעילות אנטי-ישראלית שלהם ותמיכה בארגונים הפועלים נגד ישראל. המשטרה תעביר אותם מחר לרשות האוכלוסין וההגירה לשימוע טרם הרחקתם מישראל. 40 מעוכבים נוספים שוחררו אחר הצהריים לאחר שלא עלה חשד בבדיקתם.קובי רוזן
וינטר לא יפרוש מהקואליציה: "אנחנו בימין, אבל לא יהיה צ'ק פתוח"
חבר הכנסת אלי וינטר הודיע כי לא יפרוש מהקואליציה, כצפוי. "אנחנו במחנה הימין, אבל לא יהיה פה צ'ק פתוח" אמר.כיכר השבת