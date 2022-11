זירת הפיגוע, היום ( צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת )

'איחוד הצלה' מפרסם הקלטה מגל הקשר המבצעי של הארגון, בשניות הראשונות לאחר פיגוע הדריסה היום (שלישי) בתחנת הדלק בבנימין, בה נשמע החובש שהגיע לזירה מספר על שראה ומתדרך את כוחום החירום. "תחנת דלק מכמש, חיילת ככל הנראה", נשמע החובש אומר. "מצאנו אותה על הכביש, תגיעו כמה שיותר מהר", הוסיף כעבור מספר שניות. כשנשאל למצבה הרפואי השיב: "פצועה קשה, היא שרועה על הרצפה".

בפיגוע הדריסה נפגעה לוחמת צה"ל ומצבה בינוני. היותה חיילת נאסר בפרסום עד היום בשעה אחת וחצי אחר הצהרים, אז התיר דובר צה"ל לפרסם את הדבר.

"משפחת הלוחמת עודכנה", נמסר מדובר צה"ל. מצבה כאמור בינוני והיא מקבלת טיפול רפואי בבית החולים שערי צדק. שמה לתפילה הדר בת שני שושנה.