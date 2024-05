תקיפה ברפיח ( צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90 )

היום ה-215 למלחמה - עדכונים שוטפים:

22:59: ישראל הזהירה את ארה"ב כי עיכוב משלוח הנשק פוגע בסיכוי לעסקה לשחרור חטופים. בישראל הבהירו לאמריקנים בשיחות סגורות שהעיכובים הללו פוגעים באפשרות להגיע לעסקה עם חמאס, בזמן שהמשא ומתן נמצא גם ככה במצב רגיש. 22:49: פיקוד העורף: אירוע החשד לחדירת כלי טיס באזור קשת - הסתיים 22:40: התרעה מפני חדירת כלי טיס עוין באזור קשת ברמת הגולן 22:35: דובר צה"ל הודיע כי מחר, החל משעות הבוקר ולאורך היום, יתקיימו אימונים של מטוסי קרב ומסוקים של חיל האוויר לקראת מטס יום הזיכרון בירושלים. 22:20: גורם בחמאס טוען כי ניתן לגשר על הפערים שהתגלו בין עמדת ישראל לחמאס בנוגע להסכם לשחרור חטופים. 22:02: דובר צה"ל: בהמשך להתרעות בכרם שלום במהלך היום, זוהו מספר שיגורים ממרחב רפיח לעבר מעבר כרם שלום. השיגורים לא חצו לעבר שטח הארץ ונפלו בשטח הרצועה. בנוסף, בהמשך להתרעות מוקדם יותר היום במרחב שלומית, זוהו שמונה שיגורים שחצו ממרחב רפיח לעבר מרחב כרם שלום, כתוצאה מהשיגורים לוחם צה"ל נפצע באורח קל, הלוחם קיבל טיפול רפואי ראשוני בשטח ולא נזקק לפינוי. חמאס ממשיך לסכן את אזרחי הרצועה ולבצע פעולות טרור ממרחבים אזרחיים בכדי לנסות ולפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צה"ל. בנוסף, הארגון ממשיך לבצע שיגורים ממרחבים מאוכלסים במרחב רפיח לעבר מעבר כרם שלום במטרה לפגוע בכוחות צה"ל ותפקוד המעבר.

( צילום: דובר צה"ל )

21:10: העיתון "אל-אחבאר", המזוהה עם חיזבאללה, דיווח על תקיפת בית בעיתרון שבדרום לבנון.

20:45: ארה"ב הזהירה את ישראל שלא להרחיב את הפעילות ברפיח ובשל כך גם עוכב משלוח נשק אחד. גם בריטניה שוקלת לעצור ייצוא ביטחוני.

20:43: דובר משרד החוץ של ארה"ב התייחס הערב (רביעי) לדיווחים על השהיית משלוחי נשק שיועדו לישראל. "השהנו משלוח נשק יחיד של סיוע לטווח הקצר ואנחנו בוחנים משלוחים נוספים", אמר הדובר.

20:21: אבו עלי: בהמשך לדיווח על 3 ההרוגים מתקיפת צה"ל באלח'יאם בדרום לבנון מודיעה הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי כי 3 מאנשיה, מהסניף הסורי, נהרגו בדרום לבנון.

20:15: מטוסי קרב תקפו מוקדם יותר היום (רביעי) מבנה צבאי המשויך לכוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה במרחב ג'בל רזלן.

בנוסף, מטוסי קרב תקפו במהלך היום מבנים צבאיים בהם שהו מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה ומבנים צבאיים נוספים של הארגון במרחבים אל-חיאם, אל עדייסא, בליידא, מרון א-ראס ועייתא א-שעב.

20:06: בצל המלחמה: בתום חודשיים של תכנון וחזרות, על רחבת הטקס יצעדו כ-180 דגלנים לצילום הטקס מבעוד מועד וללא קהל.

19:55: עופר וינטר הגיב על החלטת הרמטכ"ל להדיחו עם צה"ל ואמר למקורביו "אני יוצא בראש מורם ומודה על הזכות שהייתה לי לשרת את עם ישראל למעלה מ-30 שנה. אני מתכוון לעשות זאת גם בהמשך" - כך דיווח עמית סגל.

19:33: צה"ל ושב"כ חיסלו את מפקד הכוח הימי של חמאס בעזה

19:23: כוחות צה"ל השיגו שליטה מבצעית על הצד העזתי של מעבר רפיח, חיסלו כ-30 מחבלים ופעלו אל מול תשתיות טרור רבות במרחב.

19:10: השר איתמר בן גביר: שחרור תא"ל וינטר - התנהלות רשלנית וחסרת אחריות של גלנט

19:03: דובר צה"ל פרסם תיעוד של רגעי כניסת כוחות צה"ל למרחב רפיח

( צילום: דובר צה"ל )

18:50: ליברמן על הדחתו של עופר וינטר: קצין אמיץ, ערכי ועתיר זכויות, מדובר בשערורייה

18:47: יועצו של אסמאעיל הניה: חמאס מוכן לדון בהצעה שהסכים לקבל ולא בהצעה חדשה

18:41: ראש ה-CIA וויליאם ברנס התארח היום במטה השב"כ ונפגש עם ראש השב"כ רונן בר. מוקדם יותר, נפגש ברנס עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש המוסד דדי ברנע. (Yent)

18:32: אזעקת צבע אדום באזור כרם שלום

18:20: מתן כהנא: עצירת חימושים באמצע מלחמה? מעשה שלא ייעשה

18:15: הרמטכ"ל הרצי הלוי נועד עם תא"ל עופר וינטר והודיע לו על פרישתו מצה"ל. עוד נודע כי הרמטכ"ל נפגש גם עם תא"ל יניב אללוף ותא"ל יורם כנפו שלא יקודמו והם גם כן יפרשו מצה"ל. כך דיווח העיתונאי יוסי יהושוע.

18:03: שר ההגנה האמריקני: בוחנים את משלוחי הנשק לישראל בשל הפעולה ברפיח

17:30: למרות הלחימה ביישובי הצפון צמודי הגבול, אושרו התוכניות לקראת ההילולא שתתקיים בי"ד באייר בטבריה.

לאחר שהתקבל אישור פיקוד העורף, התקיימה היום (רביעי) ישיבת אישור תוכניות במשטרת ישראל.

17:22: בהמשך לאזעקות צבע אדום שהופעלו בעוטף - זוהו לפחות 8 שיגורים מהרצועה. בחסדי שמים ללא נפגעים וללא נזק לרכוש.

16:46: צבע אדום כעת בשלומית שבדרום עוטף עזה.

16:17: הירי לצפון נמשך: אזעקות כעת באלקוש, אבירים, נטועה ופסוטה שבגליל.

15:53: ‏דיווחים בלבנון: שלושה הרוגים בתקיפה ישראלית בדרום לבנון. התקיפות כוונו לעבר הכפר אל-ח'יאם

15:50: דובר צה"ל: מוקדם יותר היום התקבל דיווח על ירי לעבר כלי רכב עם עובדים פלסטיניים שהיו בדרכם לעבוד במעבר כרם שלום מצידו העזתי, מספר פצועים במקום קיבלו טיפול רפואי ראשוני על ידי כוחות צה"ל במרחב.

נסיבות הירי נבדקות והאירוע מתוחקר. נדגיש כי מעבר כרם שלום פתוח למעבר סיוע הומניטרי והפעילות בצד העזתי של המעבר נמשכת.

15:21: מטחים כבדים בשעה זו לעבר יישובים רבים בגליל. אזעקות חוזרות ונשנות בגורנות הגליל, גורן, אילון, אדמית, חניתה, יערה, שלומי, מצובה, עראב אל ערמשה, מנות, עבדון, בצת, ראש הנקרה, איזור התעשייה מילואות ונווה זיו. האזעקות הופעלו בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין וירי טילים ורקטות כאחת.

15:15: אזעקות כעת ביישובים קלע ושעל שבגולן, בעקבות חשש לחדירת כלי טיס עוין.

15:10: הותר לפרסום: מפקד ולוחם בימ"מ ייטב לב הלוי הי"ד, שנפצע במהלך מבצע בטול כרם, נפטר מפצעיו.

ייטב לב הלוי ( צילום: אדיבות המשפחה )

14:27: ‏העיתונאי רועי קייס מדווח כי איחוד האמירויות מגנה בחריפות את ההשתלטות הישראלית על הצד הפלסטיני של מעבר רפיח.

13:49: דוברת משרד החוץ הרוסי: אנו מפעילים מאמצים רבים כדי לשחרר את אזרחי רוסיה ומדינות אחרות המוחזקים בעזה. אנו תובעים מישראל לשמור על החוק הבינלאומי ברפיח.

13:30: בשעה זו - פגישת ראש הממשלה בנימין נתניהו עם ראש ה-CIA וויליאם ברנס.

13:20: דוברות משרד הביטחון: הרשות לפינוי מוקשים ושטחי נפלים (רלפ״מ) במשרד הביטחון מקיימת בשעה זו פיצוץ מבוקר של מוקשים ברמת הגולן, סמוך לעין זיוון ואלוני הבשן. העבודות ימשכו עד השעה 14:30, במהלכן ישמעו קולות נפץ.

12:56: אלמה אברהם בת ה-85, ששוחררה משבי החמאס לפני 5 חודשים אחרי 51 יום בשבי והייתה מאושפזת במצב קשה מאוד, שוחררה הבוקר מבית החולים סורוקה בבאר שבע. לידיעה המלאה >>>

12:55: דובר צה"ל: כלי טיס מסוג "רוכב שמיים" נמצא מוקדם יותר היום (ד') במרחב העיר כפר סבא, אין חשש לאירוע בטחוני ואין חשש לדלף מידע. הכלי יאסף על ידי כוחות צה"ל. האירוע מתוחקר.

הזירה בכפר סבא ( צילום: רשתות חברתיות - שימוש ע"פ סעיף 27א לזכויות יוצרים )

12:18: דוברות המשטרה: המשטרה מטפלת כעת בזירת נפילה של פריט רקטה בסביבת העיר קרית שמונה ללא נפגעים, נזק קל נגרם לרכוש. שוטרים וחבלני המשטרה של המחוז הצפוני מבודדים כעת את זירות הנפילה וסורקים אחר שרידים נוספים, לשם הסרת סיכון נוסף לציבור.

משמעת אזרחית - מצילה חיים. אנו קוראים להימנע מהגעה לזירות ולא להתקרב או לגעת בשרידי רקטות העשויים להכיל חומר נפץ ולדווח על כך ללא דיחוי למוקד 100 של משטרת ישראל.

זירת פינוי הרקטה בקריית שמונה ( צילום: דוברות המשטרה )

11:36: אזעקות הופעלו ביישובים חניתה, מצובה, שלומי.

11:30: בלבנון מדווחים על גל תקיפות של חיל האוויר הישראלי נגד יעדי חיזבאללה.

תיעוד מלבנון: כך נראית תקיפת צה"ל כעת ( צילום: רשתות חברתיות - שימוש ע"פ סעיף 27א לזכויות יוצרים )

11:16: דובר צה"ל מעדכן כי "בהתאם להערכת המצב הוחלט כי היום לא יתקיימו עבודות חקלאיות הסמוכות לגדר הגבול עם רצועת עזה. פעילויות בשטחים שמחוץ ליישובים שבמרחק 0-4 ק״מ מהגבול יתבצעו באישור החטיבה המרחבית. אין שינוי בהנחיות ההתגוננות".

בתוך כך, התנועה בצירים במרחב הינה ללא שינוי, במידת הצורך בהתאם להערכת המצב המתמשכת יחסמו צמתים ספציפיות.

11:10: ממשל ביידן הודיע לוועדות הקונגרס כי הוא מעכב במספר ימים את מתן הדו"ח בנוגע לשימוש של ישראל בנשק אמריקאי בעזה, ואם צה"ל עובר על החוק הבינלאומי או האמריקאי. מזכר מפברואר של הנשיא ביידן אילץ את מחלקת המדינה של ארה"ב לבחון את השימוש הישראלי בנשק במסגרת המלחמה ברצועה.

11:01: אזעקות הופעלו בגליל המערבי ביישובים אבן מנחם, זרעית, שומרה, שתולה.

10:15: מהמשטרה נמסר כי הבוקר בסמוך לשעה 8:00 חסמו עשרות מפרי סדר את התנועה בכביש 20 לכיוון דרום בין מחלף רוקח למחלף ההלכה. כוחות המשטרה פינו את המפגינים מהכביש תוך דקות בודדות והכביש נפתח לתנועה. במהלך הפינוי רשמו השוטרים 14 דו"חות תנועה בגין הפרעה לתנועה ועשיית מעשה שלא כדין.

09:50: הדובר של המועצה לביטחון לאומי ג'ון קירבי, התבטא במהלך תדרוך בבית הלבן אמש על הפערים שנותרו בין ישראל לחמאס וטען כי ניתן לגשר עליהם. הצהרות של בכירי חמאס מיום אמש מוכיחות: ארגון הטרור לא זז מעמדותיו באופן עקבי, בעוד ישראל ביצעה וויתורים מרחיקי לכת.

09:40: קטאר מגנה "בחריפות" את פעולת צה"ל באזור העיר רפיח. משרד החוץ הקטארי קורא "להתערבות בינלאומית למניעת פלישה של ישראל לעיר".

09:12: בהתאם להנחיית הדרג המדיני, הבוקר נפתח מעבר כרם שלום לכניסת סיוע הומניטארי לרצועת עזה, כך נמסר מדוברות מתפ"ש.

עוד נמסר כי "כלל הסיוע ההומניטארי נכנס לאחר בידוק ביטחוני מוקפד של מאבטחי רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון".

08:45: הזרוע הצבאית של חמאס פרסמה כי מחבליה מנהלים חילופי אש עם כוחות צה"ל מזרחית לרפיח.

08:40: הפלסטינים מדווחים כי בית החולים "אבו יוסף א-נג'אר" ברפיח פונה מיושביו.

07:55: כמה מפגינים חסמו את "איילון צפון" במחלף רוקח, למשך כ-20 דקות, בקריאה לשחרור החטופים. "פעילות מחאת הנשים חוסמות את איילון צפון סמוך למחלף רוקח בקריאה להציל את מי שעוד אפשר. עסקה - עכשיו", נמסר מהמחאה.

07:36: דובר צה"ל מעדכן כי במהלך הלילה, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו מבנים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון במרחבים כפר כילא, עייתא א-שעב, אלחיאם ומארון א-ראס.

כמו כן, הותקפו תשתיות טרור של הארגון במרחבים חולא ועיתרון שבדרום לבנון.

בנוסף, כוחות צה"ל תקפו במהלך הלילה להסרת איום במרחבים טיר חרפא ואל-ג'בין.

תיעוד מהתקיפות בלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

06:45: 500 רחפנים האירו הלילה את שמי ניו יורק בקריאה לשחרור החטופים שבשבי החמאס עם הכיתוב "Bring Them Home Now". בנוסף, הרחפנים סימנו את סמל המאבק, וכתבו: "10.7.23", "WHAT IF IT WAS YOUR CHILD" ו"EVERY SECOND COUNTS".

06:00: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) הודיע כי טרוריסטים חות'ים מתימן בגיבוי איראן, שיגרו שלושה כטב"מים מעל מפרץ עדן, שניים מהם יורטו, אחד על-ידי הקואליציה ואחד על ידי פיקוד המרכז של צבא ארה"ב. הכטב"מ השלישי התרסק במפרץ עדן. בהמשך, הטרוריסטים החות'ים שיגרו טיל בליסטי נגד ספינות, לא דווח על נזקים או נפגעים.

05:00: בכיר אמריקני אישר כי ארה"ב עיכבה משלוח נשק מדויק לישראל וזאת כדי "לאותת" לה שארה"ב מתנגדת לפעולה ברפיח.

אמש דווח ב"וול סטריט ג'ורנל" כי ארה"ב מעכבת משלוח נשק לישראל, בשווי 260 מיליון דולר. המשלוח, לפי הדיווח, מכיל מעל ל-6,000 ערכות "ברד כבד" שהופכות פצצות אוויר פשוטות ל"פצצות חכמות" ומונחות.

04:00: רשת "אל-מיאדין" המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה, דיווחה על שבעה הרוגים פלסטינים בעזה בתקיפות חיל האוויר, שניים מהם בדרום רפיח והיתר בג'באליה ובמקומות נוספים ברצועה.

00:00: דובר צה"ל מעדכן כי "לפני זמן קצר זוהתה מטרה אווירית חשודה שעשתה את דרכה לשטח ישראל מכיוון מזרח, סמוך למרחב העיר אילת. לוחמי ההגנה האווירית יירטו בהצלחה את המטרה מחוץ לגבולות ישראל".