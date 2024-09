האדמה בלבנון של ארגון הטרור חיזבאללה רעדה השבוע במהלך התקפה מתוחכמת ומדויקת שביצעה מדינת ישראל הריבונית נגד אלפי מחבלי הטרור ברחבי לבנון ודמשק.

אז לקראת מלחמת לבנון השלישית שמתקרבת בצעדים גדולים - אלה מעוזי חיזבאללה בארץ הארזים.

עיירה, הנמצאת ארבעה קילומטרים מצפון לקו הגבול של לבנון עם ישראל. המקום נחשב לאחד המרכזים השיעיים הגדולים בדרום לבנון. בעיירה מתגוררים באופן קבוע כשלושים עד ארבעים אלף איש. ורובם כמובן אנשי חיזבאללה.

פעמים רבות, מזכ"ל חיזבאללה הופיע בעיירה ונשא משם נאומים קיצוניים, חלקם נגד ישראל באופן מובהק.

במרתפי מערכת המודיעין בישראל, נמצא חומר איכותי רב על הנעשה בעיירה בינת ג'בייל. מידע רב על מנהרות טרור התקפיות שנחפרו באזור ובונקרים בהם ממוקמים בכירי הטרור של ארגון חיזבאללה.

לצה"ל היסטוריה עקובה מדם באזור העיירה הקטנה והנחשבת הזו ומן הסתם אם תהיה כניסה קרקעית של צה"ל לשטח לבנון לצורך תמרון קרקעי כמו ברצועת עזה, שמה של העיירה יוזכר שוב ושוב בכותרות.

רובע יוקרתי שיעי בביירות, בירת לבנון, שם חיים ומתגוררים עם בני משפחתם רבים מקציני חיזבאללה. החיים המודרנים מאפשרים ליהנות מצד אחד מתשתיות עירנויות ומאידך הם ממשיכים בפעילות הטרור, תכנון פיגועים וירי מטחי רקטות וטילים,

הדאחייה היא מקום מושבה של אחת הקהילות הצפופות ביותר בלבנון, ומתגוררים בה 450,000 אנשים לערך. בדאחייה ישנו גם מחנה פליטים פלסטינים גדול. כאשר מכלילים גם את התושבים במחנות, מגיעים ל-700,000 אנשים המתגוררים בדאחייה.

בלב השכונה פעיל אודיטוריום גדול שבו רגיל נסראללה לשאת נאומים. אחד הידועים שבהם היה בסיום מלחמת לבנון השניה לפני כ-18 שנה, בדבריו התרברב מנהיג חיזבאללה שברשות ארגונו אז כ-20,000 רקטות שמכוונות נגד ישראל.

לאורך כל תקופת העימותים, רובע הטרור בביירות בו גם פועלות תחנות תקשורת, נחשב ליעד אסטרטגי של חיזבאללה. אם תפרוץ מלחמה האזור יספוג נזק רב.

גם שגרירות איראן בלבנון ממוקמת בשכונת ביר חסן, בשולי הפרבר הדרומי השיעי של ביירות.

כמעט שלושה חודשים אחרי פרוץ המלחמה מול חמאס, חוסל בדאחייה סגן מנהיג חמאס סאלח אל-עארורי ועוד מספר בכירי חמאס באמצעות כטמ"ם חמוש. החיסול יוחס לישראל אך זו לא לקחה, באופן רשמי, אחריות על הפעולה.

לפני כחודשיים, חוסל ברובע הדאחייה בביירות בכיר ארגון הטרור החיזבאללה פואד שוכר, המכונה "חאג' מוחסן", ונחשב למספר 2 בארגון הטרור וליועצו של העומד בראש הארגון חסן נסראללה.

מַארוּ֫ן א-רַּאס הוא כפר שיעי בדרום לבנון, הנמצא מצפון לאביבים ומדרום-מזרח לעיירה בינת ג'ביל. הוא נמצא בשטח הררי קשה לכיבוש ובו פועלים מחבלים רבים של חיזבאללה והמקום נחשב לאחד המעוזים הקשוחים של ארגון הטרור.

במהלך מלחמת לבנון השנייה, התנהל בכפר קרב מארון א-ראס בין צה"ל לחיזבאללה. במהלך המלחמה, נכבש הכפר על ידי סיירת צנחנים בקרב גבורה. סיירת צנחנים זכתה בצל"ש יחידתי על חלקה בקרב. בקרב נהרגו 5 חיילי צה"ל מיחידת אגוז שבאה לסייע לצנחנים וכן עשרות מחבלי חיזבאללה.

כפר לבנוני המשקיף לעבר יישובי הצפון של ישראל, נחשב לנכס אסטרטגי גם הוא במונחים צבאיים, תושביו מעניקים סיוע ללוחמי חיזבאללה בהתקפות וירי טילים נגד ישראל.

בפיקוד צפון של צה"ל יודעים שבכפר קאנא המסגדים משמשים גם כבתי מחסה לנשק חיזבאללה. עם זאת בכל מקרה של טיפול בכפר , הלוחמים הישראלים יהיו צריכים להבחין ולחשוף, מי הוא מתושבי הכפר ומי שייך למחבלי חיזבאללה.

בשלבים מאוחרים של מלחמת לבנון השניה, חיל האוויר הישראלי תקף בכפר קאנא שבדרום לבנון, אחד המבנים בכפר התמוטט, ולפי דיווח ראשוני נהרגו באירוע החריג עשרות אזרחים שמצאו בו מחסה. לאחר מכן דווח כי נהרגו 28 בני אדם, מחציתם ילדים. צה"ל מסר כי בסמוך למבנה התבצע שיגור קטיושות על ידי חיזבאללה.

הכניסה לכפר קאנא שבדרום לבנון ( צילום: By RomanDeckert - Own work, CC BY-SA 4.0 )

נחל במחוז אל-נבטיה בלבנון ליד מבצר דובייה וע'נדוריה, הנשפך לליטני.

מדובר באזור אסטרטגי וחשוב לחיזבאללה. לאורך שנות פעילות צה"ל בלבנון, התרחשו באזור היתקלויות רבות בין לוחמים ישראלים עזי נפש למחבלים ארורים משורות חיזבאללה.

דם רב נשפך שם משני הצדדים. הערכה היא שבמקרה של תמרון קרקעי, נשמע על האזור הרבה.

ממרכזי הטרור הגדולים בדרום לבנון, הוא מרוחק פחות מקילומטר מהגבול והמחבלים של חיזבאללה פועלים בו ללא הפרעה. משם הם יצאו פעמים רבות לפעולות טרור ואף ניסיונות חטיפה כנגד ישראלים, שחלקם הצליחו בעבר.

לאורך ההיסטוריה של מלחמות לבנון, לוחמי צה"ל נתקלו פעמים רבות במחבלים צמאי דם אכזריים שפעלו מתוככי הכפר הקטן הסמוך לגבול. בשטחו בנויים כמובן גם בונקרים ומנהרות טרור שנבנו למרות האדמה הסלעית וההררית באזור.

עייתא א-שעב, בשנת 2006 ( צילום: By דימה א. at Hebrew Wikipedia - Transferred from he.wikipedia to Commons by מתניה., Public Domain )