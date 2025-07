אלבום ווקאלי חדש מבוצע על ידי בינה מלאכותית

איש המוזיקה של 'כיכר השבת', נתנאל לייפר, באלבום ווקאלי על טהרת הבינה המלאכותית והפעם במחווה ללהיטי מוזיקה יהודית באנגלית. האלבום כולל שישה שירים מתקופות שונות במוזיקה החסידית באנגלית. זהו האלבום השלישי בסדרה לאחר אלבום מחווה לחלוצי המוזיקה היהודית המקורית ואלבום מחווה לגדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד. שני האלבומים זכו להשמעות בכלי התקשורת השונים, תקדים מעניין למוזיקה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית.

האלבום החדש נפתח בלהיט הענק של גדול הזמר החסידי אברהם פריד, "Don't Hide From Me" (אל תסתתר ממני), שבוצע במקור באלבומו "ברכה והצלחה" שיצא בשנת 1995. את המילים המרגשות במיוחד שמתאימות במדויק גם לתקופתנו, שלושים שנה לאחר מכן, כתב אברהם פריד יחד עם בתיה אריאלה, כשהלחן הנפלא של המלחין המצליח והפורה יוסי גרין.

Don't Hide From Me

השיר "Happy Days" (ימים שמחים) בוצע במקור על ידי גדול הזמר החסידי, מרדכי בן דוד באלבומו "האלבום הכפול" שיצא בשנת 1990 שם הוא נקרא "Miracles" (ניסים) ובגרסה נוספת מעט שונה (שמילותיה נבחרו לביצוע זה), ב"אוסף האנגלי" שיצא בשנת 1998. יעקב שוואקי מפתיע ומארח את להקת הווקאל המצליחה: "קדיש" יאיר טוקר | 11:31 את המילים כתב מרדכי בן דוד עצמו, כשהלחן שוב של המלחין האגדי יוסי גרין.

Happy Days

The T'shuva Song, שיר התשובה, בוצע במקור על ידי המלחין והיוצר החשוב והאהוב, אייבי רוטנברג, באלבום השני מסדרת המופת לילדים: "Marvelous Midos Machine" (מכונת המידות המופלאה) שיצא בשנת 1987.

אייבי רוטנברג כתב והלחין את השיר.

The T'shuva Song

השיר "It's Time To Say Good Shabbos" (זמן לומר שבת שלום), בוצע אף הוא במקור על ידי המלחין והיוצר אייבי רוטנברג באלבום הראשון מסדרת המופת "Journies" (מסעות), שיצא בשנת 1985.

אייבי רוטנברג כתב והלחין את השיר.

It's Time To Say Good Shabbos

השיר "אמא" בוצע במקור על ידי גדול הזמר החסידי, דדי גראוכר ז"ל באלבומו הראשון עם יוסי גרין - "רצה" שיצא בשנת 1993.

את המילים המרגשות במיוחד, אחד השירים היפים ביותר שנכתבו לאמא במוזיקה היהודית, כתבה פנינה קלבר, כשהלחן הנפלא של המלחין המצליח והפורה יוסי גרין.

השיר "Freedom Flight" (טיסת החופש), המספר סיפור דמיוני על עריקתו של טייס רוסי לישראל, בהשראת סיפור עריקת הטייס העירקי לישראל עם מטוס מיג בשנת 1966. השיר בוצע במקור על ידי המלחין והיוצר אלי נתן, באלבום הראשון מסדרת המופת "Destiny" (ייעוד) שיצא בשנת 1985.

אלי נתן (שם עט של היוצר, ראש ישיבה אמריקאית בישראל), כתב והלחין את השיר.

אין בפרסום האלבום הוראה הלכתית כי אכן מוזיקה כזו מוגדרת כווקאלית.