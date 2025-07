נועם שזיר, יהודי שומר מצוות שממעט להיחשף לתקשורת, הוא מהאנשים שהשפיעו יותר מכל על עידן הבינה המלאכותית. שנים רבות היה שזיר מהנדס בגוגל, אחד מבכירי החוקרים בחברה, שותף למאמר המהפכני שהניח את היסוד לטכנולוגיית הטרנספורמרים, זו שעומדת מאחורי המודלים כמו GPT, BERT וכל מה שידוע כיום תחת הכותרת "AI".

אבל בשלב מסוים זה פשוט לא הספיק לו. גאון המחשבים היהודי התחיל להרגיש שהחברה בולמת את הפוטנציאל שלו ושל הקולגות סביבו, ואז עשה את מה שמעטים העזו לפניו: הלך.

שזיר, יליד פילדלפיה שנולד בשנת 1976 ולמד מתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטת דיוק, הצטרף לגוגל בתחילת המילניום. הוא התבלט מיד כאחד ממובילי תחום עיבוד השפה, ושמו נחרת בזיכרון של קהילת המחקר עם פרסום המאמר "Attention Is All You Need". בשנים שלאחר מכן צמחו מהמאמר הזה מודלים שהפכו את העולם כולו. אבל בתוך גוגל, ההתקדמות עצמה נבלמה. שזיר לא הודח, לא הסתכסך, לא עורר סערות. הוא פשוט הבין שהחברה הפסיקה לזוז בקצב שהוא מאמין בו. אז הוא קם, נפרד - והמשיך הלאה.