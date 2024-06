מנדי ג'יי בסינגל קצבי חדש: "אחד"

הזמר והיוצר, מנדי ג'יי, חוזר עם סינגל קיצי חדש ומרענן – "אחד". מנדי ג'יי, שמוכר בזכות שיריו: "הרבי", "המלך", "מסכת ברכות", וקודם לכן "שלום עליכם", ממשיך לרתק את הקהל עם גישתו החדשנית למוזיקה.

ב"אחד", מנדי ג'יי פונה לכיוונים מוזיקליים חדשים, כשהוא משלב מילים בספרדית ובעברית, החלטה יצירתית שנולדה בעקבות ביקורו האחרון בדטרויט, מישיגן. הכתיבה בשתי שפות מוסיפה ליצירה של מנדי גיוון מעניין.

השיר "אחד" מגיע בתקופה מורכבת במיוחד. מאז אסון שמחת תורה והמלחמה שפרצה, הקהילות היהודיות ברחבי העולם מתמודדות עם עלייה באנטישמיות, מה שמדגיש את הצורך באחדות ואמונה. השיר החדש של מנדי ג'יי משמש כהמנון של אחדות, ומזכיר למאזינים את חשיבות האמונה בהשם ואת כוחה של האחדות.

"אחד" נועד להיות קריאה לאחדות לכל היהודים, בין אם הם בבית, בנסיעה או בחופשה. הפזמון של השיר, "השם אחד ושמו אחד לנצח" הוא הכרזה עוצמתית של אמונה ואחדות.

קרדיטים:

לחן: מנדי ג'י ומשה שריזן

הפקה מוזיקלית ועיבודים: שוע סורשר

מילים:

Uno y único padre nuestro rey nuestro.

Uno y único Eternidad

Uno y único padre nuestro rey nuestro.

Uno y único Eternidad

ה׳ אחד ושמו אחד לעולם

אחד שמו אחד אחד שמו אחד אחד שמו אחד eternidad

אחד שמו אחד אחד שמו אחד אחד שמו אחד eternidad

Uno y único padre nuestro rey nuestro.

Uno y único Eternidad

Uno y único padre nuestro rey nuestro.

Uno y único Eternidad

אחד אוווווו eternidad

אחד אוווווו eternidad

אחד שמו אחד אחד שמו אחד אחד שמו אחד eternidad

אחד שמו אחד אחד שמו אחד אחד שמו אחד The only one

אחד שמו אחד אחד שמו אחד אחד שמו אחד eternidad

אחד שמו אחד אחד שמו אחד אחד שמו אחד eternidad

אחד אוווווו eternidad

אחד אוווווו eternidad