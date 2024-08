הזמר והיוצר והמפיק המוזיקלי, אריה קונסטלר בסינגל חדש משולב עברית ואנגלית, שיר אמונה שכתב והלחין בעצמו - "מי אני".

העיבוד וההפקה המוזיקלית של קונסטלר עצמו לצדו של שיין בקר.

מילים:

מי אני? אני שלך

כל חיי בשבילך

Who am I? I am Yours.

All my life is for You