מילים:

כה אמר ה׳ אלוקים וקבצתי אתכם מן העמים

והסירותי לב האבן

לב אחד ורוח חדשה

(יחזקאל י״א פסוקים י״ז וי״ט)

Ko amar Hashem Elokim

Vekibatzti eschem min ha’omim

Sometimes it’s sink or swim

But His promise is there, He’s gonna bring us all in

v’hasirosi lev ha’even

All our sins will be forgiven

Lev Echad

He’s gonna show us all His love

Ve’ru’ach chadasha

A brand new spirit

He’s gonna give it