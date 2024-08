הזמר יעקב שוואקי משחרר סינגל חדש מתוך אלבום EP נוסף שיצא בקרוב. השיר שנקרא ‏"Dance my Fears Away" עוסק במעלת השמחה והריקוד שמגרשים את העצבות והפחד. את השיר כתב והלחין איצי וולדנר, עיבד מוזיקלית אהרל׳ה נחשוני והפיקו יעקב שוואקי ואיצי וולדנר.

הסינגל יוצא לקראת מופע מיוחד שמתקיים היום בארה״ב לטובת ארגון Special Childern’s Center שמטפל בילדים מיוחדים.

יעקב שוואקי מספר: ״את ההשראה לשיר הזה קיבלתי מידידי היקר הרב יוסף יצחק ג׳ייקובסון שסיפר על סבתו הגב׳ ליפסקר שעברה ילדות מאד קשה תחת השלטון הקומוניסטי וגם לאחר שברחו לארה״ב בחסדי שמיים, החיים לא תמיד האירו לה פנים.

״יום אחד היא הלכה לרבי מלובאוויטש זצוק״ל לקבלת ברכה ותושיה והרבי ייעץ לה לרקוד בכמה שיותר חתונות, ולשמח את הכלות והמשפחות ובאמצעות זה תגיע לה השמחה הפנימית השלמה. וכך במשך עשרות שנים הלכה הגב׳ ליפסקר לאלפי חתונות ושמחה אלפי כלות ומשפחות. בקראון הייטס של אותם ימים היו הרבה מאד בעלי תשובה שהתחתנו ללא משפחה מרובה והיא לקחה על עצמה את הזכות לרקוד ולשמח את הכלה והמשתתפות. באמצעות השמחה שהיא הביאה לעולם, זכתה הגב׳ ליפסקר לשמחה שלימה גם בחיים האישיים שלה.

״הסיפור מעורר ההשראה הזה גרם לי להוציא את השיר ‏Dance my Fears Away ובאמצעותו להשפיע על כמה שיותר אנשים לרקוד ולשמח אחרים וכך לגרש את העצב והפחדים ולמלא אותנו בשמחה פנימית אמיתית".

קרדיטים:

מילים ולחן: איצי וואלדנר

עיבוד והפקה מוזיקלית: אהרל'ה נחשוני

מילים:

A world full of darkness

seems to me falling apart

What am i gonna do

Milles full of fear

is digging to my heart

Is it happening to you

What kind of life are we living now

Can you tell me how

Time to make a start

be a part

and free my heart

I’m gonna bring my fears to the dance floor

Will look it in the eye

No more questions why

time to say goodbye

bye bye

Dance, Dance, Dance

I’m gonna Dance, Dance

dance my night away

Dance, Dance, Dance I’m gonna

Dance my fears away I’m gonna

Dance, Dance, Dance I’m gonna

Come take a chance

Looking for the sunshine

High above the cloudy skies

Pocket full of fear

I’m staring at my life go by

But can I make it a better day

can i clear my way

oh oh oh

so make a start

be a part

to be free

free your mind and heart

I’m gonna bring my fears to the dance floor

Will look it in the eye

No more questions why

time to say goodbye

bye bye

Dance, Dance, Dance, Dance..

I’m gonna Dance, Dance

Dance my night away

Dance, Dance, Dance I’m gonna

Dance my fears away I’m gonna

Dance, Dance, Dance I’m gonna

Come take a chance

I’m here and i’m dancin

taking my chancin

I’m dancing to serenity

time has come to set me free

take my chance and dance