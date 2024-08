כמה שהתגעגענו להמנוני חיזוק: עם סיום ימי חופשת הקיץ השנה שלא דמו לשום שנה, משחרר בני פרידמן להיט חדש וסוחף: "ניסים גלויים".

בתום שנה קשה, מאתגרת וגדושה בכאב ומאידך בניסים, משחרר בני פרידמן שיר חדש שמבטא את כל מה שאנחנו צריכים בעת הזאת. את מילות ההמנון כתבו אלי קליין ואיצי ברי שגם עיבדו והפיקו, והמילים נכתבו אי ששם בחודש הראשון למלחמה. הציפיה שלהם היתה מן הסתם שעד שהשיר ייצא המלחמה כבר תסתיים, תקווה שלא ממש התגשמה.

בני, שהגיע ארצה מספר פעמים כדי לשמח את הלוחמים והפצועים, חיפש מילים ולחן עם וייב מעודד, שיוכל להרים את מצב הרוח בארץ ישראל, וגם אצל רבבות היהודים הדואגים בחו"ל. באחד הביקורים שלו בישראל, בעת שהקליט את השיר באולפן התרחשה המתקפה הגדולה מאיראן. פרידמן חש את מה שחשים ישראלים רבים, אחים שלו לגורל, הפסיק את ההקלטות וירד למקלט. "לא פחדתי מהטילים, הייתי בממ"ד כמו שאר אחיי הישראליים, אבל בבוקר, רק אחרי שראיתי סרטונים של ההתקפה, רק הבנתי כמה קרוב זה היה..."

בני נזכר בציוץ שלו ברשת X ב 16/10, תשעה ימים אחרי טבח שמחת תורה: "The People Israel And The whole World are about to witness tremendous miracles!", ובעברית: "עם ישראל והעולם כולו עומדים לחזות בניסים אדירים!".

"כך התחיל בעצם השיר הזה, מאז אני חיפשתי שיר שיבטא נאמנה את הניסים הגדולים שקרו ועוד יקרו לעם ישראל. הצמד אלי קליין ואיצי ברי הצליחו לכתוב בתוך יום אחד את השיר שחיפשתי כל הזמן, שיר על ניסים גדולים.

קרדיטים:

מילים, לחן, עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי

מילים:

1.

כמו משפחה גדולה אחת

אנחנו

מתפללים

שרק ישמור עלינו

מהנהר ועד הים

נלחמנו

על זכות לחיות

בארץ ישראל

2.

כולם רואים עכשיו

אחים אנחנו

סיפור אחד ועם אחד כולנו

כל כך הרבה דורות שכבר חלמנו

על זכות לחיות בארץ ישראל

פ.

ניסים גלויים יבואו על כולנו

מאמינים השם הולך איתנו

נצעק עד שידע כל העולם

עם ישראל חי וגם קיים

3.

בשיבת ציון נראה כולנו

מאמינים - וזאת נחמתינו

נאחזים חזק בכל כוחנו

על זכות לחיות בארץ ישראל

4.

נשוב לבנות את כל מה שאיבדנו

עוד ירפא הלב כמה בכינו

נזכור ולא נשכח הבטחת לנו

על זכות לחיות בארץ ישראל