קרדיטים:

לחן: עממי

מילים חדשות: בצלאל לוין

הפקה מוזיקלית: יאן פרייטור

מילים:

I’m Sorry for all I did wrong

I’ll try to better

from now on, forever

I’m sorry for all I did wrong

I’ll try I’ll try to be

All I was meant to be

I’ll try everyday to walk in Your ways

and hear Your voice inside me

תרגום:

‎אני מצטער על כל מה שעשיתי לא נכון

‎אני אנסה להיות טוב יותר

מהרגע הזה הלאה, לעולם

‎אני אנסה להיות

‎כל מה שנועדתי להיות

‎אני אנסה כל יום ללכת בדרכיך

‎ולשמוע את קולך בתוכי