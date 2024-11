סינגל מלחמה הומוריסטי חדש: "לחמור"

מסר מהיוצרים: "אברהם היה בדרכו עם בנו יצחק אל הר המוריה כדי להקריבו, כפי שה’ ציווה עליו. לפני שעלו להר, אמר אברהם לבנו ישמעאל ולעבדו אליעזר: “שבו לכם פה עם החמור”. עולה השאלה: מדוע היה על אברהם להזכיר את החמור? הוא היה יכול פשוט לומר, "שבו לכם פה”.

ההבנה העמוקה יותר כאן היא שהמילה “עם” מורכבת מאותן אותיות כמו המילה “עם” במשמעות של אומה, כלומר, “עם החמור” מסמל באופן סמלי “אומה שנמשלת לחמור.”

חמורים הם יצורים ידועים בעקשנות ובחוסר הרצון שלהם ללכת בכיוון שמנסים להוביל אותם אליו. לאור זאת, מלמדת אותנו התורה שמדובר באומה שכמו החמור, עומדת בשלה, חסרת יכולת להשתנות או להפגין חמלה.

כיום, אנו רואים את העקשנות הרעה הזו אצל החמאס וחיזבאללה, אויבים מוצהרים של העם היהודי, שהפגינו התנגדות מתמדת ותוקפנות בלתי מתפשרת בהשקפותיהם נגד ישראל ובסירובם לשחרר את החטופים למרות המחיר הגבוה שהם משלמים על כך. עקשנותם משקפת את העקשנות הסמלית של החמור – אומה מקובעת בדרכה ואינה ניתנת לשינוי".

קרדיטים:

ביצוע: "אלי והילי קופטר"

לחן: "פרא אדם"

עיבוד: "דון קיס"

מילים:

𝐋𝐚𝐜𝐡𝐚𝐦𝐨𝐫 𝐋𝐚𝐜𝐡𝐚𝐦𝐨𝐫, 𝐀𝐦 𝐇𝐚𝐝𝐨𝐦𝐞𝐡 𝐋𝐚𝐜𝐡𝐚𝐦𝐨𝐫

Shvu lachem po

Sit on the ground

Pick up your hands

Don’t make a sound

Give up your bombs

Throw down your guns

You’ve lost and we have won

𝐋𝐚𝐜𝐡𝐚𝐦𝐨𝐫 𝐋𝐚𝐜𝐡𝐚𝐦𝐨𝐫, 𝐀𝐦 𝐇𝐚𝐝𝐨𝐦𝐞𝐡 𝐋𝐚𝐜𝐡𝐚𝐦𝐨𝐫

Stubborn and cruel

So full of lies

Dumb as a mule

Covered with flies

Under the ground

Weak and ashamed

With no one left to blame

𝐋𝐚𝐜𝐡𝐚𝐦𝐨𝐫 𝐋𝐚𝐜𝐡𝐚𝐦𝐨𝐫, 𝐀𝐦 𝐇𝐚𝐝𝐨𝐦𝐞𝐡 𝐋𝐚𝐜𝐡𝐚𝐦𝐨𝐫

Your leaders are dead

With rags on their head

They took all your green

But their hands dripping red

Sinwar we have found you

Nassrala behind you

bye bye to your friends

𝐒𝐡𝐦𝐞𝐦𝐚 𝐘𝐢𝐬𝐫𝐚𝐞𝐥

Thought you were smart

don’t stand a chance

You glorify death

We continue to dance

Yishmael is through

Thank God there are Jews

From the river to the sea

תרגום:

לחמור לחמור, עם הדומה לחמור

שבו לכם פה על הארץ

הרימו ידיים

אל תשמיעו קול

ותרו על הפצצות שלכם

זרקו את הנשק

הפסדתם ואנחנו ניצחנו

לחמור לחמור, עם הדומה לחמור

עקשן ואכזר

מלא בשקרים

טיפש כמו פרד

מכוסה בזבובים

מתחת לאדמה

חלש ומבויש

בלי אף אחד להאשים

לחמור לחמור, עם הדומה לחמור

המנהיגים שלכם מתים

עם סמרטוטים על ראשם

הם לקחו את כל הירוק שלכם

אך ידיהם מטפטפות אדום

סינוואר מצאנו אותך

נסראללה מאחוריך

להתראות לחבריך

שמע ישראל

חשבת שאתה חכם אין לך סיכוי

אתם מהללים מוות

אנחנו ממשיכים לרקוד

ישמעאל נגמר

תודה לאל שיש יהודים

מהנהר עד הים