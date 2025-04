משה טישלר בסינגל קליפ חדש: "נס"

קרדיטים:

הפקה: איצי וואלדנר

מילים: מירי ישראלי

לחן: אברהם איצקוביץ משה טישלר

מילים:

מתבונן בעולם מהמם

שמש בעיניים והכול נושם

עולם חדש מלא תקווה

יש כל רגע עוד סיבה להגיד תודה

יום בשוק, קולות צבעים

ילדים בגינה, שבתות וחגים

כמה זה נפלא לקום בבוקר

זה לא סתם פשוט ולא מובן מאליו

נס נס נס גם היום גם אתמול

אור גדול שולח לנשמה

נס נס נס ונודה על הכל

'תה מחדש לנו את העולם

נס נס נס בהווה בעתיד

אור גדול שולח לנשמה

נס נס נס כי בכל יום תמיד

'תה מחדש לנו את העולם

From the moment we awaken

Every single breath we're taking

If you look there's no mistaking

Those are miracles so great