שולם למר בקליפ חדש: "עומד לצדך"

הזמר החסידי הבינלאומי, שולם למר, בקליפ חדש לשירו "Stand By You" שיצא ביום השואה הבינלאומי, ביוזמת ארגון JCCGCI.

המילים של ג'וני מילר, הלחן של איצי וואלדנר ואילו העיבוד המוזיקלי של רביד קשתי.

מילים:

When the world has turned to darkness,

When the world has taken away everything you know,

When your eyes are filled with sadness,

Nowhere to turn to… and hearts have turned to stone.

When the world’s an endless question,

And all of the answers have vanished in the flames,

I’ll be here with love and consolation,

Giving you hope to face the world again.

I’ll be your hand to hold,

I’ll be your eyes to see,

I’ll be strong—everything you need.

Gonna stand by you,

Gonna stand by you,

Gonna bring a piece of heaven,

A star to light your way.

If you stumble and fall,

There through it all,

I will stay.

Gonna stand by you,

Gonna stand by you,

Gonna bring a piece of heaven,

A star to be your guide.

Doesn’t matter at all,

There through it all,

By your side.

Gonna stand by you.

When the whole world has forgotten,

When the stolen years have turned to faded memories,

When your steps are few and broken,

You’re still a light for those who choose to see.

Though you’re battle-scarred and weary,

An unsung hero in shades of black and white,

You are a legacy of courage—

תרגום:

כאשר העולם הפך לחשכה,

כאשר העולם לקח הכל שהכרת,

כאשר עיניך מלאות עצב,

אין לאן לפנות... והלבבות הפכו לאבן.

כאשר העולם הוא שאלה אינסופית,

וכל התשובות נעלמו בלהבות,

אהיה כאן עם אהבה ונחמה,

נותן לך תקווה להתמודד עם העולם שוב.

אהיה היד שלך לאחוז,

אהיה העיניים שלך לראות,

אהיה חזק—כל מה שתצטרך.

הולך לעמוד לצדך,

הולך לעמוד לצדך,

הולך להביא חתיכת שמיים,

כוכב להאיר את דרכך.

אם תמעד ותיפול,

שם לאורך כל הדרך,

אשאר.

הולך לעמוד לצדך,

הולך לעמוד לצדך,

הולך להביא חתיכת שמיים,

כוכב להיות המדריך שלך.

לא משנה בכלל,

שם לאורך כל הדרך,

לצדך.

הולך לעמוד לצדך.

כאשר העולם כולו שכח,

כאשר השנים שנגנבו הפכו לזיכרונות דהויים,

כאשר צעדיך מעטים ושבורים,

אתה עדיין אור לאלה שבוחרים לראות.

למרות שאתה מצולק מקרב ועייף,

גיבור לא מוכר בגוונים של שחור ולבן,

אתה מורשת של אומץ—