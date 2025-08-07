היוצר הברסלבי בסינגל חדש: "אבא תודה"

מילים:

אני לא צריך להסתכל על הכוכבים להבין שאתה גדול

מה רבו מעשיך השם אלוקים ברוב חכמה יצרת הכל

אני לא אוכל למצאו ת׳מילים להסביר כמה אתה גדול

במיוחד לכבוד חתונתו: ארי היימן בסינגל קליפ חדש יאיר טוקר | 10:20

האין סוף חסד שאתה עושה איתי איך אתה עוזר לי עם הכל

אני רוצה להודות לך

על כל החסד שלי בכלל לא נודע

אבל איך אני יגיד לך תודה

אין לי מספיק מילים לתאר כמה

כמה רחמים אתה מרחם עליי כל הזמן

כמה ניסים אתה עושה איתי בכל רגע בכלל לא מובן

אבא תודה על הכל תודה על הכל

אבא תודה על הכל תודה על הכל

נתת לי בריאות נתת לי אושר

אני חיי באיכות

אני נושם אני בכושר

אני יהודי אני הבן מלך

אתה תמיד איתי

לכן אני בשמחה אני פריילך

וגם עם לפמים קשה לי קצת

אני מרים ת׳עניים לכוכבים ונותן מבט

וישר מבין שהנס פה זה לא רק רחוק

כי כל הטבע כולו שלך ובראת העולם אם חכמה עמוק

אין לי מילים לתאר

הכל פה לך כבוד ופאר

להיות יהודי אני תמיד גאה

כי אני שלך והמצוות עושה

אין לי מילים לתאר

אבל אני מבין גם בלי הסבר

שאני לא תבין גם אם אני מנסה

כי כזה עמוק מה שאתה עושה

כן עם הרבה חכמה בררת כל הבריאה

ומעל הכל בראת אותי יהודי לכן אני חשוב לך לכן אני רוצה להגיד לך תודה

אבל אבא

אין לי מילים לתאר כמה

כמה רחמים אתה מרחם עלי כל הזמן

אבא אתה נותן לי הכל כל הזמן

ואני רוצה להגיד לך תודה אבל אין לי מילים לכן אני חוזר על זה שוב פעם

אבא תודה על הכל תודה על הכל

אבא תודה על הכל תודה על הכל