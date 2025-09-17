הזמר והיוצר מבני ברק מציג "נחישות" בגיל 65

משה חליפה (65) יוצר ומלחין מבני ברק ואב לשלוש ותשעה נכדים, מציג סינגל חדש "נחישות", שיר המעודד חיזוק באמונה ובעבודת השם. חליפה, המתעסק בתחום מערכות הבניין ומנהל פרויקטים למחייתו, מחלק את זמנו בין עבודת השם בלילות לבין המשפחה והיצירה המוזיקלית בשאר הזמן.

"השיר החדש מסמל את יכולת האדם לשתף את הרצון והחזון שלו עם נחישות, ויחד להגיע לעשייה בעבודת השם", מסביר חליפה. "הלחן והמילים של השיר באו בזמן התבודדות, כמעט כמו כל היצירות שלי, בפרדס בצומת מורשה."

השיר, שנוצר מתוך השראה עמוקה, פונה אל הבורא במילים: "ביני ובינך אין מה להסתיר, הרי אתה יודע כל רחשי לבי... ואתה נותן בי נחישות, ללכת בדרך שאני בוחר".

חליפה, שכבר הוכיח בסינגל הראשון "לטב עביד" שהוא לא חוסך באיכות, משתף פעולה שוב עם יהודה בן משה בעיבוד והפקה מוזיקלית. "אני משקיע מאוד ביצירות שלי, לא חוסך, יהודה מפיק ומוזיקאי מהשורה הראשונה".

הסינגל מלווה בסרטון אנימציה קצר מדהים של יוסי(Yossibix) שמשקף את השיח הפנימי של האדם ברצונות להתחזקות בעבודת השם" .אני מייחל לכך שבע"ה השיר יתפוס את כל אותם לבבות של בעלי הרצון המבקשים להתחזק באמונה ובעבודת השם", מסביר חליפה את ציפיותיו מהשיר. "על ידי האזנה לשיר יוכלו להוציא לפועל, בנחישות, את כל הרצונות הקדושים שלהם ושיגברו על כל המניעות, כי הבורא יתברך מצפה להם."

חליפה, שהחל את דרכו המוזיקלית באיחור יחסי בחייו, עובד על שירים נוספים. "יש כמה שירים שכבר מוכנים, ועוד מספר שירים בעבודה. הוא מגלה כי הוא בדרך לאלבום בכורה, ואולי בקרוב יציג למאזינים את חלקו ראשון.

לאחר הצלחת "לטב עביד" שעדיין משמיעים היום, ושירים נוספים כמו "יש עולם הבא" ו"לא אירא רע" (שהוקדש לאחדות עם ישראל לאחר אירועי שמחת תורה), חליפה ממשיך לחזק את מעמדו כיוצר מקורי בסצנה הדתית.

"אני רוצה להודות לבורא עולם שהוכיח לי שאף פעם לא מאוחר, וחיבר אותי בעבותות למשנתו של רבי נחמן מברסלב. לאשתי האהובה והתומכת שמעודדת אותי ונותנת לי את הכוח ליצור, לכל הקהילה התומכת שמסביבי, תודה רבה לכולם."

קרדיטים:

מילים ולחן: משה חליפה

עיבוד והפקה מוזיקלית: יהודה בן משה

מילים:

ביני ובינך אין מה להסתיר, הרי אתה יודע כל רחשי לבי.

אז אני פונה אלך וקורא בשמך, אבא תאיר את אמת בדיבורי.

מרים ידים לשמים, הדמעות זולגות כמו מים, אז אבא חבק אותי קרוב אליך.

ואתה נותן בי נחישות, נותן בי נחישות, נותן בי נחישות ללכת בדרך שאני בוחר

נותן בי נחישות, נותן בי נחישות, נותן בי נחישות ללכת בדרך שאני בוחר

לפי גדולתך, כל עבודתי אינה רק כלום, הכול הוא רק בדרך של כאילו

זה כאילו התפללתי ונראה שהתחננתי, אבא אתה מניע פה הכל.

זה כאילו שצעקתי, זה נדמה ממש בכיתי. אז אבא חבק אותי קרוב אליך.

אתה נותן בי נחישות, נותן בי התרגשות, נותן בי התחדשות, אתה נותן בי חשיבות.

נותן בי התלהבות, אתה נותן בי התעצמות, נותן בי עקשנות, אתה נותן בי ביישנות.

אתה נותן בי אהבה, נותן בי התמדה, אתה נותן בי יראה, אתה נותן בי רחמנות, נותן בי נדיבות, אתה נותן בי בהירות.

אתה נותן נותן נותן, נותן ורק נותן. אתה נותן נותן נותן, נותן ורק נותן אבא אבא אל תפסק לתת.

אתה נותן נותן נותן, גם כשתה לוקח זה כדי לתת, אז אבא אל תפסיק לתת, אל תפסיק אל תפסיק לתת.