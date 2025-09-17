'זנו' ונותי פוקס בסינגל לכבוד הנסיעה לאומן: "רב'ה"

הזמר זנו (נחמן זוננשטיין) משחרר כעת את הסינגל החדש "רב'ה" - יצירה רגשית המתארת את מסע הכיסופים של חסידי ברסלב, ושל יהודים בכלל, לעבר קברו של רבי נחמן מברסלב באומן בראש השנה. השיר, מבוצע עם הזמר נותי פוקס, מעביר את הגעגועים העמוקים והתשוקה הרוחנית בהתקרבות לצדיק.

"רב'ה, נולד מתוך רגע אמיתי של חברות וחמלה. יש לי חבר שהיה שבור ורצוץ שהחליט שהוא לא נוסע השנה לאומן... התחלתי לצעוק לו 'הרב'ה, כוסף אליך', אז הוא צעק 'אוי רב'ה אני כוסף אליך', לקחתי גיטרה ויצא שיר."

השיר משקף את מהות הקשר הרוחני העמוק לאומן ולרבי נחמן. "אומן זאת עיר הגעגועים", מסביר זנו, "כל השנה אני יודע: אם הייתי באומן, אני רגוע. יש שם עלייה רוחנית שנותנת לי כוח להמשיך כל השנה."

בבסיס השיר ניצב מסר החסידי הייחודי של מסירות נפש למען התקרבות לצדיק: "בברסלב אין 'מניעות', גם אם צריך לחצות ים שלם בשחייה, נגיע לאומן. לצדיק מגיעים במסירות נפש. אין תנאים של נוחות ופינוק. יש רצון, תשוקה להתקרב לה' דרך רבי נחמן."

שיתוף הפעולה עם נותי פוקס היה טבעי ומתבקש. "נותי, הוא זמר עם קול של געגוע, הוא חבר טוב מאוד. כשהשמעתי לו את השיר, התרגש ונהנה מאוד. אמרנו בוא נעשה את זה כדואט."

לזנו יש ציפיות גבוהות מהשיר: "אני מצפה מחסידי ברסלב שאם יש למישהו קצת מניעה, שקשה לו, שישמע את השיר ויקבל את כל החשק והאומץ לבוא. אני רוצה להביא לאנשים לא רק טרנסים ודיסקו וטכנו – אלא את רבי נחמן עצמו, רבי נחמן מתקן את העולם."

זנו (נחמן זוננשטיין), בן 37, אב לחמישה ילדים ותושב ביתר עלית, ממשיך לשלב בין יצירה מוזיקלית משמעותית לעזרה לאוכלוסיות מוחלשות וצעירים, ומעביר הרצאות בישיבות על סיפור חייו האישי.

קרדיטים:

מילים ולחן :זנו (נחמן זוננשיין)

עיבוד: לוי יצחק מאורר

מילים:

רב׳ה, אוי רב׳ה.

רב׳ה, רב׳ה, רב׳ה, רב׳ה.

רב׳ה אני כוסף אליך,

הייליגער רב׳ה,

עשה רצוני, שאעשה רצונך,

רב׳ה, רב׳ה, רב׳ה, רב׳ה.

רצונך חזק, שנגיע אליך.

שנגיע אליך

צדיק יסוד עולם,

על ראש השנה.

רב׳ה אוי רב׳ה

הייליגער רב׳ה

רב׳ה, אני כוסף אליך

רב׳ה, רב׳ה, אוי רב׳ה.

עשה רצוני שאעשה רצונך,

רב׳ה, רב׳ה, רב׳ה.