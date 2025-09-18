כיכר השבת

סינגל חדש לכבוד ראש השנה באומן: "מקרב געװען"

הזמרים יעקב ארי' רובין ואברימי דנציגר משחררים ניגון חדש ומרגש "מקרב געװען" לכבוד ראש השנה באומן. הלחן של רובין ואילו ההפקה המוזיקלית של אנשי אקשטיין (סינגלים וקליפים)

הזמרים יעקב ארי' רובין ואברימי דנציגר משחררים ניגון חדש ומרגש "מקרב געװען" לכבוד ראש השנה באומן.

מקרב געװען - ניגון שנולד מתוך לב מלא הודאה לאבינו שבשמים, שזיכה אותנו להתקרב לצדיקי האמת, ותודה להצדיקים, שמחזירים אותנו אל האור, אל הרחמים, אל האב.

בין ההכנות, הנסיעות, הדמעות והשמחה של אומן ראש השנה – הניגון הזה פורץ מן הלב. שירת געגועים ושמחה של אלפי נשמות החוזרות הביתה.

טאטע ווי אזוי קען איך דאנקען דיך גענוג...

רבי ווי אזוי קען איך דאנקען דיר גענוג...

אלו לא רק מילים, זו האמת של כל מי שזכה להרגיש. קרבה. חיים. תקווה.

ניגון ריקוד שמח, מאיר, מלא רגש ואמת, ניגון שמעלה מה שמסתתר בפנים - כיסופים, הודאה, שמחה, געגועים, הפשטות, הקרבה שזכינו! תודה אבא! תודה רבי!

קרדיטים:

לחן: יעקב ארי’ רובין

שירה: יעקב ארי' רובין, אברימי דנציגר וחברים

עיבוד: אנשי אקשטיין

