ארי היל בסינגל קליפ מרגש במיוחד: "שערי דמעות"

בימים הנעלים של חודש אלול, משחרר ארי היל שיר חדש ומרגש – "שערי דמעות". את המילים והלחן כתב אלי קליין, שגם עומד יחד עם איצי ברי מאחורי ההפקה והעיבוד המוזיקלי (סינגלים וקליפים)

השיר נוגע בנקודות הכי פנימיות של התשובה – הקושי לעצור ולהודות, לשנות הרגלים, וגם הכוח למצוא את הדרך חזרה דרך שערי הדמעות ושערי התשובה שלעולם לא נסגרים. הלחן העוצמתי והעיבוד המדויק יוצרים חוויה מוזיקלית שמכניסה את אווירת אלול אל תוך הלב.

מילים ולחן: אלי קליין

עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי

לב טהור בראת

עוד מימי הנעורים

דרך תשובה הורית

לסור מן החטאים

וכמה קשה להודות ולחזור

לעצור לשנות הרגלים

וכמה רחוק שהלכתי ממך

והלב התקרר מבפנים

אבל שערי דמעות לא ננעלו

אז בכיתי

אבל שערי תשובה לא נסגרו

אז חזרתי

כי גדולה התשובה שעולה ועולה

עד כסא הכבוד

