כיכר השבת

אהרון אברג'יל רוצה לשמח אתכם: "לשמח אנשים"

הזמר אהרון אברג׳יל משיק שיר חדש, השני מתוך האלבום שבדרך: “לשמח אנשים”. המילים של מוטי דרעי, הלחן וההפקה המוזיקלית של מוטי דרעי ואביחי הדר (סינגלים וקליפים)

הזמר אהרון אברג׳יל משחרר את “לשמח אנשים”, הסינגל השני מתוך אלבום EP חדש הכולל שלושה שירים.

השיר נושא בתוכו מסר של אור, תקווה ושמחה, בהשראת דברי רבי נחמן מברסלב: “על ידי ריקודין והמחאת כף אל כף, נעשה המתקת הדינים.”

במילים פשוטות אך נוגעות, אברג׳יל מזכיר לכולנו להרים ראש למעלה, לבחור בשמחה ולחזק את הלב דרך מחיאות כפיים, ריקוד ושמחת החיים.

לאחר סינגל הפתיחה “זאת החתונה”, ממשיך אברג׳יל בקו המוזיקלי הייחודי שלו – חיבור בין טקסטים רוחניים, לחנים עכשוויים ואווירה מלאת אנרגיה טובה.

קרדיטים:

מילים: מוטי דרעי

לחן: מוטי דרעי ואביחי הדר

עיבוד והפקה מוזיקלית: מוטי דרעי ואביחי הדר

מילים:

"על ידי ריקודין והמחאת כף אל כף,

נעשה המתקת הדינים."

ליקוטי מוהר"ן א', י'

אל תתן למחשבות שלך לנסוע רחוק

תרים ת'ראש למעלה תזכור שהוא קרוב

ואם יבוא העצב תגיד לו תלך

תעשה לו כפיים ותתחיל לחייך

על ידי מחיאת כף ריקודים

מתמתקים כל הדינים

אז תתחיל לרקוד להשתולל

לשמח אנשים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר