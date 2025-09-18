אהרון אברג'יל רוצה לשמח אתכם: "לשמח אנשים"

הזמר אהרון אברג׳יל משחרר את “לשמח אנשים”, הסינגל השני מתוך אלבום EP חדש הכולל שלושה שירים.

השיר נושא בתוכו מסר של אור, תקווה ושמחה, בהשראת דברי רבי נחמן מברסלב: “על ידי ריקודין והמחאת כף אל כף, נעשה המתקת הדינים.”

במילים פשוטות אך נוגעות, אברג׳יל מזכיר לכולנו להרים ראש למעלה, לבחור בשמחה ולחזק את הלב דרך מחיאות כפיים, ריקוד ושמחת החיים.

לאחר סינגל הפתיחה “זאת החתונה”, ממשיך אברג׳יל בקו המוזיקלי הייחודי שלו – חיבור בין טקסטים רוחניים, לחנים עכשוויים ואווירה מלאת אנרגיה טובה.

קרדיטים:

מילים: מוטי דרעי

לחן: מוטי דרעי ואביחי הדר

עיבוד והפקה מוזיקלית: מוטי דרעי ואביחי הדר

מילים:

"על ידי ריקודין והמחאת כף אל כף,

נעשה המתקת הדינים."

ליקוטי מוהר"ן א', י'

אל תתן למחשבות שלך לנסוע רחוק

תרים ת'ראש למעלה תזכור שהוא קרוב

ואם יבוא העצב תגיד לו תלך

תעשה לו כפיים ותתחיל לחייך

על ידי מחיאת כף ריקודים

מתמתקים כל הדינים

אז תתחיל לרקוד להשתולל

לשמח אנשים