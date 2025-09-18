כיכר השבת
מקהלת נשמה מארחת את מוטי ויזל לביצוע מרגש: "המלך"

מקהלת נשמה בניצוחו של איציק פילמר מגישה מסע מוזיקאלי מיוחד: "א חברותא מיט נשמה" והפעם עם הזמר מוטי ויזל כשהם מבצעים את "המלך" בלחנו של הרשי ויינברגר (סינגלים וקליפים)

מקהלת נשמה בניצוחו של איציק פילמר מגישה מסע מוזיקאלי מיוחד: "א חברותא מיט נשמה" – סדרת קליפים מוזיקליים, בה מתארחים מיטב הזמרים החסידיים לביצועים אישיים, מרגשים ובלתי נשכחים לשירים מוכרים וחדשים כאחד.

זה לא עוד קליפ, אלא מסע של חיבורים מוזיקליים. בכל פרק אמן אחר, אווירה שונה ורגש חדש. אבל המרכיבים הקבועים תמיד שם: חברות, איכות, והרבה נשמה.

את הסדרה פותח הקליפ "המלך" לחנו של הרשי וויינברגר, שבוצע במקור ע"י יעקב שוואקי, וכעת שוב זוכה לביצוע עוצמתי ומרגש עם הזמר מוטי ויזל, יחד עם חברי 'מקהלת נשמה'.

קרדיטים:

לחן: הרשי ויינברגר

ביצוע מקורי: יעקב שוואקי

קולות: איציק פילמר ומקהלת נשמה

עיבוד מוזיקלי ומיקס: מוישי כהנא

