זו הסיבה היחידה שהמלחין אליעזר שוובר מוציא שירים

אליעזר שוובר (סדרת "המעוררים"), ומי שחתום על עשרות לחנים ישיבתיים, משחרר כעת מחרוזת מיוחדת לימים הנוראים - "זכרנו לחיים", במסגרת סדרת הניגונים המיתולוגית שלו "המעוררים 3.5".

המחרוזת כוללת שירים מתוך מוסף של ראש השנה, למעט "רבש"ע" שלקוח מתוך סדר תשליך ו"יעלה" שלקוח מתוך תפילת ליל יום כיפור. השירים הולחנו על ידי שוובר במהלך 20 השנים האחרונות, כאשר חלקם כבר הוצאו לאור בעבר בצורה כזאת או אחרת, וחלקם רואים אור בפעם הראשונה.

וכה כותב היוצר, אליעזר שוובר: "וזאת למודעי כי הסיבה היחידה שאני מוציא את שירי לאור, הינה כי רצוני לעורר הלבבות, כמו שכתב החינוך במצווה שפ"ד: 'לפי שהאדם מהיותו בעל חומר, צריך התעוררות גדול אל הדברים, כי הטבע מבלי מעיר יעמוד כישן, ואין דבר יעוררהו כמו קולות הניגון, ידוע הדבר.' שוובר מסיים בתקווה "ואם יתעוררו עשרה אנשים ויתקרבו לרבש"ע אפילו במעט - והיה זה שכרי."

במחרוזת הנוכחית משתתפת מקהלת ידידים העולמית וממשיכה למעשה את מסורת האיכות והעומק הרוחני שמאפיין את סדרת "המעוררים". כמו באלבומיו הקודמים ("המעוררים", "המעוררים 2" ו"המעוררים 2.5"), אלבומים שהפכו לאייקונים מוזיקליים בקרב בני תורה ובני ישיבות - גם הפעם מגייס שוובר את מיטב הכוחות בשדה השירה החסידית.

בתפילה שהמחרוזת תעורר הלבבות בימים הנוראים הללו, ותזכה לקרב את הרבים לאביהם שבשמיים.